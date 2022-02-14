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TFF'nin yayın ihalesine 14 firmadan 15 teklif sunuldu Açıklaması - Son Dakika

TFF'nin yayın ihalesine 14 firmadan 15 teklif sunuldu Açıklaması

14.02.2022 19:06
TFF'nin yayın ihalesine 14 firmadan 15 teklif sunuldu Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün gerçekleştirilen yayın ihalesine 14 firmanın katıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün gerçekleştirilen yayın ihalesine 14 firmanın katıldığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak teklif verme süresi bugün itibarıyla sona ermiş ve yayın ihale komisyonu söz konusu teklifleri değerlendirmiştir. Avrupa'nın birçok liginde uygulanan örnek modellerden hareketle, gelişen teknolojiyi de baz alarak yeni ürünler ve farklı paket seçenekleri sunan ihale için yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma teklif vermiş olup, içlerinden bir tanesinin ayrıca sunduğu alternatif teklifle ilgili de istişare yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Katılımcı firmalara 18 Şubat Cuma gününe kadar ek süre tanındığına yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya genelinde yaşanan salgının etkilerine rağmen, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının değerini bir kez daha gösteren tekliflerin en yüksek noktaya gelmesi için çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; mevcut teklif veren kuruluşların eksikliklerini tamamlaması, tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır. Ayrıca, bu süreçte yurt dışında da örnekleri görüldüğü üzere, kulüplerimizin de ortağı olacağı alternatif teklifin detaylı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu firma ile tüm konuları görüşmek üzere toplantı organize edilmesi kararlaştırılmıştır. Yayın ihale komisyonu, kulüplerimiz için çözüm olacak tüm çalışmaları yaparak, kulüplerimizi rahatlatacak ihaleyi en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflemektedir."

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF'nin yayın ihalesine 14 firmadan 15 teklif sunuldu Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF'nin yayın ihalesine 14 firmadan 15 teklif sunuldu Açıklaması - Son Dakika
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