TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

Spor

Bu transferler için kasadan bir kuruş çıkmayacak! İşte nedeni

Büyük olaylara sahne olan Galatasaray- Adana Demirspor maçında konuk takımın sahadan çekilmesiyle başlayan tartışmalar devam ederken, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantı sonrası harekete geçti.

Sabah'ta yer alan habere göre, TFF Yönetim Kurulu toplantısında bundan sonra sahadan çekilen takımlara çok daha ağır cezalar verilmesi kararı alındı. Bununla ilgili disiplin talimatında değişikliğe gidilmesi için düğmeye basıldı.

"KÜME DÜŞÜRÜLECEKLER"

Habere göre; İşte bu talimat değiştirilecek ve cezalar ağırlaştırılacak. Yeni talimat önümüzdeki günlerde devreye girecek. Maçı terk eden takımın lig düşürülmesinin, ilk çekilmede uygulanabileceği yazıldı.

TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Maçı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir" ifadeleri yer alıyordu.