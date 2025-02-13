TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur - Son Dakika
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Spor

TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

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TFF, Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk takımın sahadan çekilmesiyle başlayan tartışmaların ardından talimat değişikliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni karara göre, sahadan çekilen takım ligden düşürülebilecek.

13.02.2025 13:27
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Büyük olaylara sahne olan Galatasaray- Adana Demirspor maçında konuk takımın sahadan çekilmesiyle başlayan tartışmalar devam ederken, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantı sonrası harekete geçti.

Sabah'ta yer alan habere göre, TFF Yönetim Kurulu toplantısında bundan sonra sahadan çekilen takımlara çok daha ağır cezalar verilmesi kararı alındı. Bununla ilgili disiplin talimatında değişikliğe gidilmesi için düğmeye basıldı.

"KÜME DÜŞÜRÜLECEKLER"

Habere göre; İşte bu talimat değiştirilecek ve cezalar ağırlaştırılacak. Yeni talimat önümüzdeki günlerde devreye girecek. Maçı terk eden takımın lig düşürülmesinin, ilk çekilmede uygulanabileceği yazıldı.

TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Maçı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir" ifadeleri yer alıyordu.

TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ha434343:
    Böyle bir ceza çok güzel peki hakem hatası olduğunda bu hakemi atiyon kişiye de bir ceza verecek misiniz ya da kendinize bir ceza verecek misiniz 43 1 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    FB'ye karşı oynarken; Antep'in verilmeyen 3 penaltısı, Kostic'in Konya'lı oyuncuya dirsek atmasıyla verilmeyen penaltısı ve kırmızılar, Eyüp ve Göztepe'nin iptal edilen tertemiz golleri, TS 1-0 öne geçecekken gol iptali, Kayseri GS Sivas maçlarında uydurma penaltılar, Rize maçı büyük skandallar eski VAR kayıtlarını açıklayın 24 5 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    küme düşmüş takım zaten bu cezayı umursamıyor, en az iki alt lige düşürülmelidir. kulüp başkanı ve teknik direktörü futboldan men edilmelidir. taraftarların bilet ve yolculuk masraflarına kadar çekilen takımdan karşılanmalıdır. 26 1 Yanıtla
  • 541154:
    geri dönük olmalı ve fener ait olduğu lige ptt 1. lige acıl düşürülmeli düşerken bir yıldız daha takabilir 19 4 Yanıtla
  • İbrahim:
    geçen sene istanbulspor yaptı ondan sonra bile kural çıkarmayı akıl edememiş bu yeni yönetim. beceriksiz ve liyaketsizsiniz Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorsunuz tff İSTİFA! 11 2 Yanıtla
  • abdullah kara:
    kendini yere atıp hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan adamlara Türkiye’de kart gösterilmediği sürece bu olayları her zaman yaşarız..sıkıysa Avrupa maçlarında hakemi aldatsınlarda görelim.. 9 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    anderletch ve az alkmar küçük rakipleri dönerbahçe ve 5saraya acımıyacak :)) 6 4 Yanıtla
  • Rize:
    Savaş Özcan haklı. kendini atan mertens torreira dzeko fred kostic osayi mert hakan cenk ismail men gelmeli 5 0 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Kendini yere atip penalti almaya calisan cakallarin da lisansi iptal edilsin 3 0 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    herşey güzelde sahtekâr fotbulcular ne olacak tabiki takımına ceza vereceksin ee şikeli hakemler ne olacak 2 0 Yanıtla
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