TFF, günlerdir tartışılan Play-Off tartışmalarına son noktayı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

GÜNLERDİR GÜNDEMDEYDİ

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Play-Off tartışmaları gündemin bir numaralı konusu haline geldi. Süper Lig'de daha önce 2011-2012 sezonunda oynanan Play-Off'un yeniden uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı.

KULÜPLERİN FİKRİ ALINACAK

Hypercube firması, Play-Off ve normal lig sistemi ile ilgili çalışma dosyayı hazırlayarak, Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşme yapmak için harekete geçti. Süper Lig'in geleceğiyle ilgili yapılacak bu toplantıda Play-Off konusu gündeme gelecek ve kulüplerin tek tek fikirleri alınacak.

BU SEZON KESİNLİKLE YOK

Süper Lig kulüpleriyle yapılacak bu toplantıda, Play-Off konusuna sıcak bakılması halinde, bu sistem en erken olarak 2024-2025 sezonunda devreye sokulacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu sezon Play-Off konusunu asla uygulamayacak.