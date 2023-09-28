TFF, günlerdir tartışılan Play-Off tartışmalarına son noktayı - Son Dakika

TFF, günlerdir tartışılan Play-Off tartışmalarına son noktayı

Son Güncelleme: 28.09.2023 17:14

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki Play-Off tartışmalarına son noktayı koydu ve bu sezon için Play-Off'un olmayacağını resmen açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

GÜNLERDİR GÜNDEMDEYDİ

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Play-Off tartışmaları gündemin bir numaralı konusu haline geldi. Süper Lig'de daha önce 2011-2012 sezonunda oynanan Play-Off'un yeniden uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı.

KULÜPLERİN FİKRİ ALINACAK

Hypercube firması, Play-Off ve normal lig sistemi ile ilgili çalışma dosyayı hazırlayarak, Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşme yapmak için harekete geçti. Süper Lig'in geleceğiyle ilgili yapılacak bu toplantıda Play-Off konusu gündeme gelecek ve kulüplerin tek tek fikirleri alınacak.

BU SEZON KESİNLİKLE YOK

Süper Lig kulüpleriyle yapılacak bu toplantıda, Play-Off konusuna sıcak bakılması halinde, bu sistem en erken olarak 2024-2025 sezonunda devreye sokulacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu sezon Play-Off konusunu asla uygulamayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, günlerdir tartışılan Play-Off tartışmalarına son noktayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF, günlerdir tartışılan Play-Off tartışmalarına son noktayı - Son Dakika
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