TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu

10.04.2026 10:23
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin PFDK kararlarını açıkladı. Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile futbolculardan Vaclav Cerny ve Emmanuel Agbadou'ya para cezası verildi. İşte diğer cezalar ve detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını duyurdu. Siyah-beyazlı ekipte başta başkan olmak üzere üç isme ceza verildi.

SERDAL ADALI’YA HAK MAHRUMİYETİ

TFF’nin açıklamasına göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.7 milyon TL para cezası verildi. Kulübe ise çeşitli nedenlerle toplam 4 milyon 160 bin TL ceza kesildi.

FUTBOLCULARA PARA CEZASI

Beşiktaşlı futbolculardan Vaclav Cerny’e 500 bin TL, Emmanuel Agbadou’ya ise 1 milyon TL para cezası uygulandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’a ise herhangi bir ceza verilmedi.

FENERBAHÇE VE DİĞER MAÇLARA DA CEZA

Fenerbahçe’ye derbide yaşanan saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası verilirken, bazı tribünlere bloke cezası uygulandı. Trabzonspor- Galatasaray maçının ardından ise Trabzonspor’a 1 milyon 440 bin TL, Galatasaray’a 1 milyon 240 bin TL para cezası kesildi.

CEZALAR ŞÖYLE;

  • Serdal Adalı: 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin TL para cezası.
  • Emmanuel Agbadou: 1 milyon TL para cezası.
  • Vaclav Cerny: 500 bin TL para cezası.
  • Fenerbahçe: 220 bin TL para cezası.
  • Trabzonspor: 1 milyon 280 bin TL para cezası.
  • Boran Başkan: 120 bin TL para cezası.

    Yorumlar (2)

  • KEREM KEREM:
    Abdülkerim'e ne olmuş ödül mü almış 7 4 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    kardeş takımınız şinanay ı yanlış anlamış küfür etmemişler 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
