Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını duyurdu. Siyah-beyazlı ekipte başta başkan olmak üzere üç isme ceza verildi.
TFF’nin açıklamasına göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.7 milyon TL para cezası verildi. Kulübe ise çeşitli nedenlerle toplam 4 milyon 160 bin TL ceza kesildi.
Beşiktaşlı futbolculardan Vaclav Cerny’e 500 bin TL, Emmanuel Agbadou’ya ise 1 milyon TL para cezası uygulandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’a ise herhangi bir ceza verilmedi.
Fenerbahçe’ye derbide yaşanan saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası verilirken, bazı tribünlere bloke cezası uygulandı. Trabzonspor- Galatasaray maçının ardından ise Trabzonspor’a 1 milyon 440 bin TL, Galatasaray’a 1 milyon 240 bin TL para cezası kesildi.
Son Dakika › Spor › TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)