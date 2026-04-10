TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını duyurdu. Siyah-beyazlı ekipte başta başkan olmak üzere üç isme ceza verildi.

SERDAL ADALI’YA HAK MAHRUMİYETİ

TFF’nin açıklamasına göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.7 milyon TL para cezası verildi. Kulübe ise çeşitli nedenlerle toplam 4 milyon 160 bin TL ceza kesildi.

FUTBOLCULARA PARA CEZASI

Beşiktaşlı futbolculardan Vaclav Cerny’e 500 bin TL, Emmanuel Agbadou’ya ise 1 milyon TL para cezası uygulandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’a ise herhangi bir ceza verilmedi.

FENERBAHÇE VE DİĞER MAÇLARA DA CEZA

Fenerbahçe’ye derbide yaşanan saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası verilirken, bazı tribünlere bloke cezası uygulandı. Trabzonspor- Galatasaray maçının ardından ise Trabzonspor’a 1 milyon 440 bin TL, Galatasaray’a 1 milyon 240 bin TL para cezası kesildi.

