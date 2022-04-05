TFF seçim tarihini açıkladı - Son Dakika
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TFF seçim tarihini açıkladı

05.04.2022 14:31
TFF seçim tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran'da yapılacağını resmi olarak duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran'da yapılacağını resmi olarak duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Servet Yardımcı başkanlığında bugün toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu toplantısında; TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantıda Olağan Seçimli Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi ile birlikte Olağan Genel Kurul gerçekleştirilecektir. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF seçim tarihini açıkladı - Son Dakika


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