TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı - Son Dakika
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Spor

TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi\'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

TFF'nin yeni başkanını seçmek için Ankara'da toplanan 4 büyük kulübün başkanı salona tam katılım gösterdi. Oylamaya geçilmeden önce Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yan yana oturduğu bölümde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sandalyesi boş kaldı. Koç'un Fenerbahçe yöneticilerinin olduğu bölüme geçtiği görüldü.

18.07.2024 14:03
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Türkiye Futbol Federasyonu seçimli genel kurulu için Ankara'da toplanan futbol ailesi TFF'de yeni dönem için tam kadro katılım gösterdi.

4 büyük kulübün başkanları 2 adaylı seçim öncesiJW Marriott Hotel'deki yerlerini aldı. Adayların konuşması öncesi salonda çekilen karelerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeni başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu ve 4 büyük kulüp başkanı için ayrılan bölüme Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katılmadı.

TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

KOÇ FENERBAHÇE YÖNETİCİLERİNİN OLDUĞU BÖLÜME GEÇTİ

Ali Koç için ayrılan Mehmet Büyükekşi'nin hemen solundaki koltuk boş kaldı. Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yan yana otururken Ali Koç Fenerbahçe yöneticilerinin olduğu bölüme geçti.

TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı

Başkanlığa aday diğer isim İbrahim Hacıosmanoğlu ise Divan Başkanı seçilen Mehmet Baykan ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yan yana oturdu.

Ertuğrul Doğan, Dursun Özbek, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Hasan Arat, Beşiktaş, Ali Koç, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bulent Korkmaz: Helal olsun ali başkan keşke herkes senin gibi adalet için çabalasa tek isteşimiz adaletli bir lig kimin şampşyon olduğunun önemi yok futbol izlemek istiyoruz 30 19 Yanıtla
  • Kemsl: Bu ali koç bu ülkenin ruhunu hiç bir zaman taşımadığı gibi... 16 33 Yanıtla
  • mustafa sagdic: buyukekside ki bu inat niye. bu azimle girip belediyede is i olsa ya. en azindan cop toplar bir faydasi olur 20 7 Yanıtla
  • Ahmet Maviş: Ali Koç adamdır 6 4 Yanıtla
  • ferhat eser: Hasan aratın boyu süperligden daha büyük :))) 4 5 Yanıtla
  • Taner Avcı: şimdiden ligin anas...der gibi yapmış.bu senede lig bayağı zorlu geçecek gibi.inşaallah fb yi ligden çekmez 3 3 Yanıtla

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