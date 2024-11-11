Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasının VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray-Samsunspor ve Fenerbahçe-Sivasspor maçlarının incelenen pozisyonlarında hakemlerin neler konuştukları gün yüzüne çıktı.

11.11.2024 20:19
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın tamamlanmasıyla birlikteVAR kayıtlarını açıkladı. Böylelikle Galatasaray- Samsunspor maçında konuk takımın kazandığı 2. penaltı ve Fenerbahçe- Sivasspor maçında sarı-lacivertlilerin ilk golü ile lehine çalınan penaltıda hakemlerin neler konuştuğu belli oldu.

SAMSUNSPOR'UN İKİNCİ PENALTISI

VAR: Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.

VAR: Doğrudur.

Halil Umut Meler: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.

FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜ

VAR: Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum.

Kadir Sağlam: Gol öncesi mi?

VAR: Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu oyuncunun eliyle oynadığı an.

Kadir Sağlam: Normal gösterir misin bir? Normal göster. Abi oyuncu yere düşerken... Başka açı var mı?

VAR: Diğer açıların tamamı kapalı. Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin?

Kadir Sağlam: Bir saniye inceliyorum hala. Sarper ben kararımda kalacağım, bana göre bu el değil. Golü veriyorum.

VAR: Golü veriyorsun, el değil. Tamam.

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

VAR: Kadir hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya müdahalesini göstereceğim.

Kadir Sağlam: Evet izliyorum. Elleriyle rakibinin kaval kemiğine...

VAR: Bir de pilottan gösteriyorum.

Kadir Sağlam: Penaltı, bariz gol şansı ama top için mücadele olduğu için sarı kart gösteriyorum kaleciye.

VAR: Doğrudur.

Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Johan Elmander:
    şerefli savcıları fb yi incelemeye davet ediyoruz 116 13 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Ne yapsanız boş Gs ŞAMPİYON YAZDIRACAĞIZ 89 13 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Sağlam olmayan Kadir… 78 10 Yanıtla
  • Emin Erol:
    24 . dakikada samsunun net kesin penaltısı vardı o ne olacak o kayıtlarda yok Galatasaray ı kollamak için Galatasaray bedava maç kazansın diye var saçmaladı diğerleri penaltı zaten 27 44 Yanıtla
  • Mustafa sinan Gercek:
    Bu pozisyonda insiyatif olmaz , yorumlama olmaz , tereddüt olmaz , olamaz , NET EL TWMASI GÖRÜNÜYOR, tamam Fenerbahçe’yi yarıştan koparmayın ama gözümüzün içine de sokmayın 42 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Beşiktaşa Son Dakikada Kelek Atılmıştır.. Adı Hakemleri İstemiyoruz 6 19 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Bizde yeduh 5 0 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Kuş takımı var kayıtları kesik kesik yayınlanmış yazıktır ya 4 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Süper liğ GS ,FB ,BJK den ibaret değil . Diğer takımların var kayıtları da açıklanmalı . 2 0 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Collina bile açıkladı,Türkiye’de Galatasaray’ı şampiyon yapmaya kurulmuş bir düzen var diye..bizim fanatik Cimbomlular hala takımlarında keramet var sanıyorlar 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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