TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen cezayı onadı - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen cezayı onadı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK tarafından kendisine verilen cezalara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezasını onadı.

16.12.2024 17:11
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin TL para cezasına Özbek tarafından yapılan itiraz ile ilgili kararını verdi.

TAHKİM KURULU CEZAYI ONADI

Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından yapılan itiraz sonrası kararını değiştirmedi ve 30 gün hak mahrumiyeti ile 360 bin TL para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray A.Ş.'nin Başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 12.12.2024 tarih ve E.2024-2025/509 – K.2024-2025/632 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 03.12.2024 tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- 06.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 210.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir."

TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek\'e verilen cezayı onadı

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Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen cezayı onadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Galatasarayı Bu Şekilde Yıkamazlar.. 14 3 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    şeref duyduk yapinin karşısında olan ve yanında olanlar gün yüzüne çıkıyor. Galatasaray tek siz hepinizsiniz 15 1 Yanıtla
  • serkan kutlukan:
    Bu Federasyon tam bir Galatasaray düşmanı Mhk de dahil sahada kiminle mücadele ediyoruz belli değil 12 1 Yanıtla
  • Sinan İLMAZ:
    Hani kulüp başkanlarına ceza verilmeyecekti. 9 3 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    taraftar cezanızı verecek alikoçunuz ve acununuz ile gideceksiniz ve arkanızdan taraftarlar herzamanki gibi dalga geçecek karagöz hacivat gibi oyunlar sergilenecek siziniçin galatasarayın yıldızları gözlerinizi kamaştıracak rezil olacaksınız 9 2 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    satılmış bey şanlı Galatasaray bunu unutmaz 9 1 Yanıtla
  • Murat Akat:
    galatasaray ve Dursun Özbek bunu hiç hak etmedi 7 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Galatasaray’ın son aldığı iki lig kupası incelenmeli. Eski boylokcu tff başkanı tamamen Galatasaray’a çalıştı. Şimdiki başkan tarafsız olduğunu söyleyince Galatasaray’ın hoşuna gitmedi. Ben Fenerbahçeli değilim ama Fenerbahçe’nin uzun süreden beri şampiyon olmamasının sebebi federasyon ve onun hakemleridir 1 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen cezayı onadı - Son Dakika
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