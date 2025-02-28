TFF Tahkim Kurulu, Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2'ye düşürdü - Son Dakika
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Spor

TFF Tahkim Kurulu, Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2'ye düşürdü

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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık cezayı 2 maça indirdi. Kurul, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1 maçlık cezasını onarken 1.5 milyon TL'lik para cezasını ise 'para cezasının tayininde üst sınırdan cezalandırmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından' dolayı 500 bin TL'ye düşürdü.

28.02.2025 20:39  Güncelleme: 21:04
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray maçının ardından 4 maç ceza verdiği Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve 1 maç ceza verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili karını verdi.

MOU'YA İNDİRİM, BURUK'A ONAMA

Kurul, Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça düşürdü. Öte yandan Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un 1 maçlık cezasının onandığını ve 1.5 milyon TL'lik cezanın 'para cezasının tayininde üst sınırdan cezalandırmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından' dolayı 500 bin TL'ye düşürüldüğünü açıkladı.

TFF'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un PFDK'nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 – K.2024-2025/1035 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda para cezasının tayininde üst sınırdan cezalandırmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından; sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix'in PFDK'nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 – K.2024-2025/1036 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda cezanın tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından cezanın alt sınırdan tayini ile FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix'in rakip takım mensuplarına yönelik spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda; müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığından, para cezası yönünde ise cezanın üst sınırdan tayin edilmesini gerektirecek herhangi bir durum olmadığından FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."

TFF Tahkim Kurulu, Jose Mourinho\'nun 4 maçlık cezasını 2\'ye düşürdü

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Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2'ye düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • bindokuzyüzüç semih:
    "toplumu ayrıştırıcı ve bölücü nitelikte anlam içeren ve taraftar olaylarına neden olabilecek türden ifadeler..." "sporda şiddet ve düzensizliği teşvik edebilecek, Türk futbol camiasını aşağılayıcı, rencide edici ifadelerle Türk futbolunu kaos ve düzensizlikle itham etmesi suretiyle..." Bu ifadelerle az ceza veren TFF, olan cezayı da düşürüp ülke itibarımıza zarar verdi. Bu kurumdakiler şikayet edilmelidir. 91 1 Yanıtla
  • Tayfur:
    aylardır yaptıklarını bi Türk yurtdışında yapsa sınır dışı ederlerdi... Nouma'nın hareketi kötüydü ama kimseye değildi, cezalar bi tek şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan Beşiktaş'a veriliyor... ayrıştırıcı ve bölücü nitelikte ifade diyorsunuz ve cezası bu kadar ucuz mu oluyor? Yazıklar olsun size ki ülkemizi küçük düşürüyorsunuz... 61 5 Yanıtla
  • 20089700:
    fenerasyon 32 8 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    BJK GS TS vatanını çok seven her şeyin üstünde tutan camialardır, ırkına vatanına kötü tek bi ima yapanı bile kalıcı olarak siler. 35 3 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Şenol Güneş: "HACIOSMANOĞLU dikkat et. camialardan bir TARAF OLMA. federasyon başkanlığı önemli bir yer. sen düzgün ve delikanlı adamsın. etrafında dolduruşla sana beyan verdirip ilk düğmeyi sana yanlış bağlatıyorlar, alttaki düğmeyle dövüştürüyorlar. üzülüyorum da ona. seviyorum onu." Türkleri aşağılayanlara karşı dik durmadın! feNerasyon İSTİFA ! 30 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    yanar doner tff ne yaptiginizi anlamadim ne sacma is yapiyorsunuz .korkaklar 22 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    E dedik Televole ACUN çözer diye... 14 1 Yanıtla
  • Semih göktay:
    Şaşırdık mı şaşırmadık 10 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    o zaman Okan Hocanın cezasını da 45 dakikaya indirin... Herkes için ADALET diyenler bakalım hangi deliğe girecek.... 0 0 Yanıtla
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