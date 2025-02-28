TFF Tahkim Kurulu, Jose Mourinho\'nun 4 maçlık cezasını 2\'ye düşürdü

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Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray maçının ardından 4 maç ceza verdiği Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve 1 maç ceza verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili karını verdi.

MOU'YA İNDİRİM, BURUK'A ONAMA

Kurul, Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça düşürdü. Öte yandan Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un 1 maçlık cezasının onandığını ve 1.5 milyon TL'lik cezanın 'para cezasının tayininde üst sınırdan cezalandırmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından' dolayı 500 bin TL'ye düşürüldüğünü açıkladı.

TFF'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un PFDK'nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 – K.2024-2025/1035 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda para cezasının tayininde üst sınırdan cezalandırmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından; sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix'in PFDK'nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 – K.2024-2025/1036 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda cezanın tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından cezanın alt sınırdan tayini ile FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix'in rakip takım mensuplarına yönelik spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda; müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığından, para cezası yönünde ise cezanın üst sınırdan tayin edilmesini gerektirecek herhangi bir durum olmadığından FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."