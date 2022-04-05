TFF'de Erhan Kamışlı ve Alkın Kalkavan istifa etti - Son Dakika
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TFF'de Erhan Kamışlı ve Alkın Kalkavan istifa etti

05.04.2022 13:58
TFF'de Erhan Kamışlı ve Alkın Kalkavan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.

TFF'de istifalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan'ın istifa etmesinin ardından dün de TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bıraktığı açıklanmıştı. TFF'den bugün yapılan açıklamada ise, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.

TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de akşam saatlerinde istifa etmişti. - İSTANBUL

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TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti Jaap Uilenberg TFF MHK Eğitim Danışmanlığı'ndan istifa etti Jaap Uilenberg TFF MHK Eğitim Danışmanlığı'ndan istifa etti (Son dakika) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı (2) (Son dakika) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı (2)

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF'de Erhan Kamışlı ve Alkın Kalkavan istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF'de Erhan Kamışlı ve Alkın Kalkavan istifa etti - Son Dakika
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