TFF'den yeni sezon için bomba yabancı kararı
TFF'den yeni sezon için bomba yabancı kararı

TFF\'den yeni sezon için bomba yabancı kararı
07.04.2026 09:10
TFF\'den yeni sezon için bomba yabancı kararı
TFF’nin, kulüplerden gelen talepler sonrası yeni sezon için yabancı oyuncu kuralında değişikliğe giderek genç yabancı zorunluluğunu azaltmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), yeni sezon öncesi yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmeye hazırlandığı iddia edildi. Kulüplerden gelen talepler sonrası mevcut düzenlemenin revize edilmesi gündemde.

KULÜPLERİN TALEPLERİ ETKİLİ OLDU

Mevcut kurala göre Süper Lig ekipleri, kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu oyuncuların 2’sinin belirli bir yaş kriterine uyması şartı bulunuyordu. Yeni sezonda ise bu sayının artırılarak 4 oyuncuya çıkarılması planlanıyordu.

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Sabah’ın haberine göre TFF, kulüplerin taleplerini dikkate alarak bu kararda değişikliğe gitme kararı aldı. Buna göre, gelecek sezon için 14 yabancıdan yalnızca 2’sinin 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması şartının uygulanacağı öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

TFF’nin söz konusu değişiklikle ilgili son kararını verdiği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.

Son Dakika Spor TFF'den yeni sezon için bomba yabancı kararı - Son Dakika

SON DAKİKA: TFF'den yeni sezon için bomba yabancı kararı - Son Dakika
