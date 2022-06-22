Yaklaşık 22 yıl önce kurulan ve Türkiye'nin her şehrinde temsilciliği olan Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Merkezinin Yönetim Kurulu toplantısına Elazığ ev sahipliği yapacak. 24-25 Haziran tarihleri arası düzenlenecek olan Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısının şehir tanıtımı açısından önemli olduğuna vurgu yapan Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Sami Türkmen , "Yönetim Kurulu üyeleriyle Keban , Sivrice ve Hazar gölünü ziyaret edeceğiz. 25 Haziran Cumartesi akşamı Kültür Park Mamürat-Ül Aziz salonunda bir gala programımız olacak" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › TFSKD Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Elazığ'da - Son Dakika

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