TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak mücadelesi, Antalya'da başladı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen golf turu, yeniden start aldı.
Serik İlçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesinde, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Regnum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele ediyor.Sporcular 3 gün boyunca toplam 24 çukurda sıralamaya girmek için yarışacak. Toplam 10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesi 25 Ocak'ta sona erecek.
Kaynak: DHA
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