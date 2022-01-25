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TGF 1'inci Ayak mücadelesine kar engeli - Son Dakika

TGF 1'inci Ayak mücadelesine kar engeli

25.01.2022 11:04
TGF 1'inci Ayak mücadelesine kar engeli

Antalya'nın Serik ilçesinde Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu 1'inci Ayak mücadelesinde son gün müsabakaları kar yağışı nedeniyle oynanamadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu 1'inci Ayak mücadelesinde son gün müsabakaları kar yağışı nedeniyle oynanamadı.

Belek turizm merkezinde gerçekleştirilen Türkiye Golf Turu'nun 1'inci Ayak mücadelesinin 3'üncü gününde kar yağışı nedeniyle müsabakalar oynanaadı. TGF tarafından müsabakaların yarın oynanmasına karar verildi. Turnuvada mücadele eden sporcular, sahanın karla kaplanmasının ardından alıştırma vuruşu yaptı. Toplam 10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun 1'inci Ayak mücadelesi yarın sona erecek. 2'nci Ayak mücadelesi 2-4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

TGF 1'inci Ayak mücadelesine kar engeli
TGF 1'inci Ayak mücadelesine kar engeli
TGF 1'inci Ayak mücadelesine kar engeli
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Türkiye, Golf, Tgf, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TGF 1'inci Ayak mücadelesine kar engeli - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TGF 1'inci Ayak mücadelesine kar engeli - Son Dakika
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