TGF Türkiye Golf Turu başlıyor

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu, Antalya Belek'te yarın başlıyor.

Toplam 10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesi, 23-25 Ocak tarihleri arasında Antalya Golf Kulübü'nün PGA Sultan ve The Pasha Sahaları'nda oynanacak. Turnuvanın 1. Ayağının ilk iki raundunda PGA Sultan, üçüncü raundunda ise The Pasha Sahası'nda oynanacak müsabakalarda, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Regnum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele edecek. - İSTANBUL