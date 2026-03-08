Thorsten Fink: Fenerbahçe\'nin attığı son gol ofsayt

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Thorsten Fink, "Açıkçası takım halinde iyiydik. Performanstan gururluyum, takımımla gurur duyuyorum. Takım planımız ilk dakikadan itibaren çok iyi işledi. Belki topa sahip olma oranımız daha iyi olabilirdi. Biz geleli 3 hafta oldu. Tüm eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz." dedi.
Fenerbahçe'nin attığı son gole değinen Fink, "Fenerbahçe bizden kadro değeri olarak 5 kat daha yukarıda. Bugünkü maça bakarsak, iki takım arasında öyle bir değer farkı yoktu. Belki ofsayt vardı son golde. Fenerbahçe oyuncusu, kalecimizin hareket alanını kısıtladı. Belki ofsayt olabilirdi." sözlerini sarf etti.
Sözlerine devam eden Alman hoca, "İlk yarı sonunda iki oyuncumu çıkardım, sarı kartları vardı, öyle bir risk almak istemedim. Bazı fırsatlarımız vardı ikinci yarıda, bunları değerlendiremezsen Fenerbahçe gibi bir takım gol atabiliyor. Maçı kaybettik. Çok çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
