Thorsten Fink: Fenerbahçe\'nin attığı son gol ofsayt

08.03.2026 23:42
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. Sarı-lacivertlilerin 90+5'te attığı gole değinen Fink, Belki ofsayt vardı son golde. Fenerbahçe oyuncusu, kalecimizin hareket alanını kısıtladı. Ofsayt olabilirdi.'' dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM'

Mücadeleyi değerlendiren Thorsten Fink, "Açıkçası takım halinde iyiydik. Performanstan gururluyum, takımımla gurur duyuyorum. Takım planımız ilk dakikadan itibaren çok iyi işledi. Belki topa sahip olma oranımız daha iyi olabilirdi. Biz geleli 3 hafta oldu. Tüm eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz." dedi.

"SON GOL OFSAYT OLABİLİRDİ"

Fenerbahçe'nin attığı son gole değinen Fink, "Fenerbahçe bizden kadro değeri olarak 5 kat daha yukarıda. Bugünkü maça bakarsak, iki takım arasında öyle bir değer farkı yoktu. Belki ofsayt vardı son golde. Fenerbahçe oyuncusu, kalecimizin hareket alanını kısıtladı. Belki ofsayt olabilirdi." sözlerini sarf etti.

'ÖYLE BİR RİSK ALMAK İSTEMEDİM'

Sözlerine devam eden Alman hoca, "İlk yarı sonunda iki oyuncumu çıkardım, sarı kartları vardı, öyle bir risk almak istemedim. Bazı fırsatlarımız vardı ikinci yarıda, bunları değerlendiremezsen Fenerbahçe gibi bir takım gol atabiliyor. Maçı kaybettik. Çok çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kerem saygılı Kerem saygılı:
    Ofsayttı zaten 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
