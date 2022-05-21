THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes, kupasını aldı - Son Dakika
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THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes, kupasını aldı

21.05.2022 22:09
THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes, kupasını aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını aldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını aldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, Anadolu Efes'in Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Avrupa Ligi CEO'su Jordi Bertomeu, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını, Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti. Doğuş Balbay, jest yaparak ikinci kaptan Bryant Dunston'ı yanına çağırdı ve kupayı ona verdi. ABD'li oyuncu takım arkadaşlarının yanına gelerek kupayı havaya kaldırdı.

Anadolu Efes'in oyuncuları ve teknik heyeti, saha ortasında büyük sevinç yaşadı. Basketbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Lacivert-beyazlı kulübün başkanı Tuncay Özilhan da şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı.

Organizasyonda Real Madrid oyuncuları ile teknik heyetine de ikincilik ödülleri verildi.

Dörtlü Final'in MVP'si Micic

Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Real Madrid ile oynanan final maçında 23 sayı kaydeden Micic, lacivert-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynarken, üst üste iki yıl bu ödülün sahibi oldu.

Türk Hava Yolları tarafından da Micic'e 1 milyon mil hediye edildi.

Anadolu Efes'te 3. sezonunu geçiren Vasilije Micic, Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun MVP'si unvanına da layık görülmüştü.

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Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. THY Euroleague finalinde Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu THY Euroleague finalinde Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu
Kaynak: AA

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