THY Euroleague: Anadolu Efes: 77 Olimpia Milano: 65 - Son Dakika

THY Euroleague play-off 3. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 77-65'lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Serinin 4. karşılaşması perşembe günü yine İstanbul'da oynanacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilija Belosevic xx, Matej Boltauzer xx, Emilio Perez xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 16, Chris Singleton x 3, Elijah Bryant xx 4, Adrien Moerman xx 8, Buğrahan Tuncer x 3, Tibor Pleiss xxx 17, Vasilije Micic xxx 20, James Anderson x 2, Bryant Dunston xx 4

Başantrenör: Ergin Ataman

Olimpia Milano: Jerian Grant xx 11, Sergio Rodriguez xx 9, Tarczewski x 4, Ricci x 2, Biligha x, Hall xxx 16, Baldasso x, Daniels x, Shields xx 9, Kyle Hines xx 6, Ben Bentil xx 8, Luigi Datome x

Başantrenör: Ettore Messina

1.Periyot: 25-17 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 42-35 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 59-56 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL