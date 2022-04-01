THY Euroleague: Anadolu Efes: 87 ALBA Berlin: 77 - Son Dakika

THY Euroleague'in 33. haftasında Anadolu Efes, sahasında Almanya'nın ALBA Berlin ekibini 87-77 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip play-off'a kalmayı garantiledi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Tomislav Hordov xx, Eduard Udyanskyy xx
Anadolu Efes: Bryant xx 14, Larkin xxxx 28, Simon xx 7, Moerman xx 13, Pleiss xx 8, Dunston xx 9, Singleton x 4, Anderson x 4, Buğrahan Tuncer x, Erten Gazi x
Başantrenör: Ergin Ataman
ALBA Berlin: Delow x 8, Maodo Lo xx 15, Smith x 8, da Silva xxx 20, Thiemann xx 11, Zoosman x 4, Mattisseck x 6, Schneider x 3, Koumadje x 2, Olinde x
Başantrenör: Aito Garcia Reneses
1. Periyot: 16-24 (ALBA Berlin lehine)
Devre: 36-39 (ALBA Berlin lehine)
3. Periyot: 62-57 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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