THY Euroleague: Anadolu Efes: 87 ALBA Berlin: 77 - Son Dakika
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THY Euroleague: Anadolu Efes: 87 ALBA Berlin: 77

01.04.2022 22:36
THY Euroleague: Anadolu Efes: 87 ALBA Berlin: 77

THY Euroleague'in 33. haftasında Anadolu Efes, sahasında Almanya'nın ALBA Berlin ekibini 87-77 mağlup etti.

THY Euroleague'in 33. haftasında Anadolu Efes, sahasında Almanya'nın ALBA Berlin ekibini 87-77 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip play-off'a kalmayı garantiledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Tomislav Hordov xx, Eduard Udyanskyy xx

Anadolu Efes: Bryant xx 14, Larkin xxxx 28, Simon xx 7, Moerman xx 13, Pleiss xx 8, Dunston xx 9, Singleton x 4, Anderson x 4, Buğrahan Tuncer x, Erten Gazi x

Başantrenör: Ergin Ataman

ALBA Berlin: Delow x 8, Maodo Lo xx 15, Smith x 8, da Silva xxx 20, Thiemann xx 11, Zoosman x 4, Mattisseck x 6, Schneider x 3, Koumadje x 2, Olinde x

Başantrenör: Aito Garcia Reneses

1. Periyot: 16-24 (ALBA Berlin lehine)

Devre: 36-39 (ALBA Berlin lehine)

3. Periyot: 62-57 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL

THY Euroleague: Anadolu Efes: 87 ALBA Berlin: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 87 ALBA Berlin: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 87 ALBA Berlin: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 87 ALBA Berlin: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 87 ALBA Berlin: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 87 ALBA Berlin: 77
THY Euroleague: Anadolu Efes: 87 ALBA Berlin: 77

YORUMLAR
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Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i konuk edecek Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i konuk edecek

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, ALBA Berlin, Euroleague, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor THY Euroleague: Anadolu Efes: 87 ALBA Berlin: 77 - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY Euroleague: Anadolu Efes: 87 ALBA Berlin: 77 - Son Dakika
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