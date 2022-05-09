THY EuroLeague'in sayı kralı Micic oldu - Son Dakika
Üye Girişi

THY EuroLeague'in sayı kralı Micic oldu

09.05.2022 15:17
THY EuroLeague'in sayı kralı Micic oldu

THY EuroLeague'de sezonun sayı kralı Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Vasilije Micic oldu.

THY EuroLeague'de sezonun sayı kralı Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Vasilije Micic oldu.

THY EuroLeague'de Final-Four'a kalan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Micic, sezonu sayı kralı olarak tamamladı. 28 yaşındaki basketbolcu, ligde en skorer oyuncuya verilen 'Alfonso Ford' ödülünün de sahibi oldu.

Micic, bu sezon 32 maçta 18.2 sayı, 4.6 asist ve 2.6 ribaund ortalaması yakaladı.

Vasilije Micic, geçen sezon da THY EuroLeague'in en değerli oyuncusu seçilmişti. - İSTANBUL

THY EuroLeague'in sayı kralı Micic oldu
THY EuroLeague'in sayı kralı Micic oldu
THY EuroLeague'in sayı kralı Micic oldu

YORUMLAR
500
Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Erten Gazi, One Team projesi katılımcılarıyla bir araya geldi Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Erten Gazi, One Team projesi katılımcılarıyla bir araya geldi

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Euroleague, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor THY EuroLeague'in sayı kralı Micic oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Kartal ve Efe, Baybars'a karşı büyük bir savaş hazırlığında
15:15 Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi?
15:03 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam izleyiciyle buluşuyor: Alparslan, Selçuklu ordusuyla omuz omuza verip savaşa giriyor
14:50 Sahipsiz köpek 14 yaşındaki Metehan'ın dalağını ve böbreğini parçalamıştı! O anların kamera görüntüleri çıktı
14:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den infial yaratacak sözler! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, "Şaklaban" benzetmesi
14:36 Cinsel ilişki sırasında yüksek tempodan kan şekeri düşen kadın az daha ölüyordu
14:15 Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor
14:14 Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
14:12 Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu
14:10 Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 15:24:53. #1.13#
SON DAKİKA: THY EuroLeague'in sayı kralı Micic oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement