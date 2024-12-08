Tıpkı bayraktaki gibi: Suriye Milli Takımı'nın logosu da değişti - Son Dakika
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Tıpkı bayraktaki gibi: Suriye Milli Takımı'nın logosu da değişti

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Suriye'de muhaliflerin 13 yıllık iç savaşın ardından Beşar Esad'ı devirmesiyle beraber ülkenin bayrağı değişmişti. Bu gelişmenin ardından Suriye Milli Takımı'nın da resmi logosu güncellendi. Yapılan güncellemede bayraktakine benzer 2 değişiklik göze çarptı.

08.12.2024 15:22  Güncelleme: 15:33
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Suriye'de muhaliflerin 13 yıl süren iç savaşın ardından 61 yıllık Baas rejimini yıkmasıyla beraber ülkenin bayrağı değişti. Bu gelişmelerin ardından Suriye Milli Takımı da resmi olarak logosunu güncelledi.

2 DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Eski logoda yeşil renkte iki yıldız ve kırmızı rengin baskın olduğu bir kartal simgesi yer alıyordu. Yapılan logo güncellemesiyle birlikte yıldızların sayısı üçe yükselirken, kırmızı renge dönüştürüldü. Ayrıca kartal simgesinin rengi yeşil olarak güncellendi.

İşte eski ve yeni logo;

Tıpkı bayraktaki gibi: Suriye Milli Takımı'nın logosu da değişti
Tıpkı bayraktaki gibi: Suriye Milli Takımı'nın logosu da değişti

MİLLİ TAKIM KAPTANINDAN PAYLAŞIM

Öte yandan Suriye Milli Takımı'nın kaptanı Omar Al Somah, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Esad rejiminin düşmesini kutladı.

İşte o paylaşım;

Tıpkı bayraktaki gibi: Suriye Milli Takımı'nın logosu da değişti

SURİYE'DE BAYRAK DEĞİŞİMİ

2011'den bu yana Suriye İç Savaşı'nın bir sonucu olarak, savaşta farklı gruplar tarafından kullanılan ve Suriye'yi temsil etmek için kullanılan en az iki bayrak var. Baas Partisi liderliğindeki Suriye Arap Cumhuriyeti'nin görevdeki hükümeti, başlangıçta Birleşik Arap Cumhuriyeti tarafından kullanılan kırmızı-beyaz-siyah üç rengini kullanırken, Suriye Ulusal Koalisyonu gibi Suriyeli muhalif gruplar yeşil-beyaz-siyah üç rengini kullanıyor.

ESAD YÖNETİMİNDEKİ 2 YILDIZLI SURİYE BAYRAĞI

Esad yönetimindeki bayrak, 1958'de Suriye'yi Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak temsil etmek için kabul edildi ve 1961'e kadar kullanıldı. 1980 yılında yeniden kabul edildi. İlk kabulünden bu yana, Suriye'nin Mısır, Libya, Sudan, Yemen ve Irak ile birlikte bulunduğu çeşitli Arap birliklerinde kırmızı-beyaz-siyah bayrağın varyasyonları kullanılmıştır.

Suriye herhangi bir Arap devlet birliğinin parçası olmamasına rağmen, Birleşik Arap Cumhuriyeti bayrağı Suriye'nin Arap birliğine olan bağlılığını göstermek için yeniden seçildi.

Bayrağın kullanımı, genellikle Baas Partisi ile ilişkilendirildiği ve Suriye İç Savaşı'nda Beşşar Esad hükûmetine sadık tarafları temsil ettiği için tartışmalı hale geldi.

Suriye bayrağı, Suriye Anayasası'nın 6. Maddesi'nde tanımlanmıştır. Maddenin ilk paragrafı şöyledir:

"Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı üç renkten, kırmızı, beyaz ve siyah ve her biri beş açılı iki yeşil yıldızdan oluşur. Bayrak, genişliğinin uzunluğunun üçte ikisine denk dikdörtgen şeklindedir. Aynı boyutlarda ve bayrakla aynı uzunlukta üç dikdörtgene bölünmüştür. Üstteki kırmızı, ortadaki beyaz ve alttaki siyahtır. Beyaz dikdörtgenin ortasında iki yeşil yıldız bulunur."

Tıpkı bayraktaki gibi: Suriye Milli Takımı'nın logosu da değişti

MUHALİFLERİN KULLANDIĞI 3 YILDIZLI BAYRAK

Yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı bayrak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ilk bayrağıdır ve en kısa kullanımı ile 1961'den 1963'e kadardır. Aynı zamanda devam eden Suriye İç Savaşı sırasında Suriye Muhalefeti'nin bayrağıdır.

Devam eden iç savaş sırasında, Suriye Ulusal Konseyi tarafından temsil edilen Suriye muhalefeti, daha sonra Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu tarafından 1932 bağımsızlık bayrağının 2:3 en boy oranıyla değiştirilmiş bir versiyonunu kullandı.

Değiştirilmiş bağımsızlık bayrağı, 2011 sonlarında protestocu muhalefetin evrensel bir göstergesi olarak kullanılmaya başlandı. Muhalefet, kendilerini mevcut Suriye hükûmetinden ayırmak istedi ve Suriye'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığında kullanılan bayrağın kullanılmasını tercih etti.

Suriye'de 2011 yılının Mart ayında iç savaşın baş göstermesiyle, Beşşar Esed rejimine karşı gösterilere katılanlar, 3 yıldızlı bu bayrağı kullanmıştı.

Tıpkı bayraktaki gibi: Suriye Milli Takımı'nın logosu da değişti

Suriye Ulusal Konseyinden bir yetkili olan Halid Kamal, şimdi bu bayrağın aynı zamanda bağımsızlığı ve Beşşar Esad hükûmetinin sonunu temsil ettiğine inanıyor.

Bugün bayrak esas olarak Suriye Ulusal Koalisyonu tarafından kontrol edilen bölgelerde kullanılmaktadır. Değiştirilmiş bağımsızlık bayrağının kullanımı, Libyalı isyancıların Muammer Kaddafi'nin yeşil bayrağına karşı Libya Krallığı döneminden Kaddafi öncesi kırmızı-siyah-yeşil-beyaz Libya bayrağını kullanmasına benzer.

Tıpkı bayraktaki gibi: Suriye Milli Takımı\'nın logosu da değişti

Milli Takım, Beşşar Esed, Suriye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tıpkı bayraktaki gibi: Suriye Milli Takımı'nın logosu da değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • sever Yurt:
    Fenerden önce yıldız taktılar 2 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    suriyedir glatasaray 5saray bayrağinı ekleyin 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Senin Gibi Bozuk Takım Ferhat 0 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    KARAKARTAL gücün ve asaletin simgesidir Amerika gibiyiz parçalayıp geçiyoruz feneri parçaladığımız gibi 0 0 Yanıtla
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