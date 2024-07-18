Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor - Son Dakika
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Spor

Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor

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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tokalaşmaması ve ona sert bir surat ifadeyle bakması gündem oldu.

18.07.2024 12:00
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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve diğer aday İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yapılacak seçimin ardından TFF'nin yeni başkanı belli olacak. Kritik seçim öncesinde Hacıosmanoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

HACIOSMANOĞLUN'UN ALİ KOÇ'A BAKIŞI OLAY OLDU

TFF'nin Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, başkan adayı brahim Hacıosmanoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tokalaşmaması ve Koç'a sert bir surat ifadeyle bakması kısa sürede gündem oldu. Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'un başkanı olduğu dönemde Ali Koç'a sert sözlerle de yüklenmişti.

GÜNDEM OLDU

Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bu bakış sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Bazı kullanıcılar Hacıosmanoğlu'nu savunurken, bazıları da tam tersi yönünde görüş belirtti.

Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu\'nun Ali Koç\'a attığı bakışı konuşuyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Gamak gs: haciosman adamdir 39 62 Yanıtla
  • Memduh Zenol: sert bakışı sadece benmi göremedim 87 2 Yanıtla
    Hasan Senocak: Yalnız değilsin ya defalarca izleyip göremeyen bende 50 2 ferhat eser: Türk futbolu bataklığa gömülmüş 16 6 taha albayrak: adamlar yuz yuze bile gelmemis ?? 6 0
  • Mustafa BOZKURT: 10 kere izledim, bakmamış ki bakış atsın.. 34 0 Yanıtla
  • Emir Arslan: bu adam başkan falan olamaz o kapasite yok 12 20 Yanıtla
    Bilişim Hurda: Ali koç başkan oluyorsa herkes olur 3 2
  • Ateş: Bırak sert bakışı,birbirlerinin yüzüne bakmamışlar bile.Bu nasıl haber yaaaaa 27 0 Yanıtla
  • ferhat eser: kazanan o koltukta fazla oturamaz 2 ay içinde tekrar yeni bir seçim olur 8 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor - Son Dakika
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