Tolgay Arslan'dan sürpriz imza! Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımına transfer oldu - Son Dakika
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Spor

Tolgay Arslan'dan sürpriz imza! Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımına transfer oldu

Eski Beşiktaş ve Fenerbahçe oyuncusu Tolgay Arslan, Avustralya Ligi takımlarından Melbourne City'den Japonya 1. Lig takımı Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni kulübüne bedelsiz olarak katıldı. Arslan, kariyerinde çıktığı 495 maçta 76 gol, 41 asistlik performans sergiledi.

22.07.2024 16:15
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Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan ve son olarak Avustralya Ligi takımlarından Melbourne City'de forma giyen Tolgay Arslan, sürpriz bir transfere imza attı.

YENİ DURAĞI JAPONYA

Tolgay Arslan, Japonya 1. Lig takımı Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu. Japon ekibi, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak takımına kattı.

Kulubün internet sitesine açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Böylesine büyük bir kulüpten gelen teklif beni çok heyecanlandırıyor ve takıma katılıp taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen Tolgay Arslan, geçtiğimiz sezon Melbourne City'ye transfer olmuştu. Tolgay, kariyerinde çıktığı 495 maçta 76 gol, 41 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Tolgay Arslan'dan sürpriz imza! Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımına transfer oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tolgay Arslan'dan sürpriz imza! Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımına transfer oldu - Son Dakika
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