Tolgay Arslan, Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti - Son Dakika

Tolgay Arslan, Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti

Tolgay Arslan, Serie A\'daki 2\'nci golünü kaydetti
Son Güncelleme: 06.01.2021 20:52

İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında Bologna, Udinese ile 2-2 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında Bologna, Udinese ile 2-2 berabere kaldı. Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadelede Bologna'nın gollerini 19'uncu dakikada Takehiro Tomiyasu ile 40'ıncı dakikada Mattias Svanberg kaydetti. Udinese'nin gollerini ise 34'üncü Roberto Maximiliano Pereyra ve 90+2'nci dakikada Tolgay Arslan attı. Sezon başında Fenerbahçe'den Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti.


Kaynak: DHA

İtalya Serie A, Tolgay Arslan, Udinese, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tolgay Arslan, Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tolgay Arslan, Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti - Son Dakika
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