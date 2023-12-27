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Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı - Son Dakika
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Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı

Premier Lig'in 19. haftasında Bournemouth ile Fulham arasında oynanan maçta, konuk takım kalecisi Bernd Leno'nun top toplayıcı çocuğu itmesi büyük tepki çekti. 31 yaşındaki kaleci, maçtan sonra çocuğun yanına giderek özür diledi. Ancak taraftarlar, Leno'nun bu hareketini ve hakemin ona ikinci sarı kartı vermeyişini sert eleştirdi.

Bir de Premier Lig\'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı
27.12.2023 - 10:25,  Güncelleme: 10:37
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Premier Lig'in 19'uncu haftasında Bournemouth ile Fulham karşı karşıya geldi. Mücadeleye konuk takım kalecisi Bernd Leno'nun yaptığı hareket damga vurdu.

TOP TOPLAYAN ÇOCUĞU İTTİ

Kariyerinde daha önce Arsenal gibi takımların da formasını giyen 31 yaşındaki eldiven, 2-0 geride oldukları anda top toplayıcı çocuğu itti. Sarı kartı olan kaleciye kart çıkması ve oyundan atılması beklensede hakem takdirini bu yönde kullanmadı.

ÖZÜR DİLEDİ

Maçtan sonra Leno, güvenlik görevlileri eşliğinde çocuğun yanına giderek özür diledi. Taraftarlar, Leno'nun top toplayan çocuğu itmesini rezillik olarak değerlendirip kendisine ikinic sarı kartı vermeyen hakeme de tepki gösterdi.

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SON DAKİKA: Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı - Son Dakika
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