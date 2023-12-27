Bir de Premier Lig\'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı

Premier Lig'in 19'uncu haftasında Bournemouth ile Fulham karşı karşıya geldi. Mücadeleye konuk takım kalecisi Bernd Leno'nun yaptığı hareket damga vurdu.

TOP TOPLAYAN ÇOCUĞU İTTİ

Kariyerinde daha önce Arsenal gibi takımların da formasını giyen 31 yaşındaki eldiven, 2-0 geride oldukları anda top toplayıcı çocuğu itti. Sarı kartı olan kaleciye kart çıkması ve oyundan atılması beklensede hakem takdirini bu yönde kullanmadı.

ÖZÜR DİLEDİ

Maçtan sonra Leno, güvenlik görevlileri eşliğinde çocuğun yanına giderek özür diledi. Taraftarlar, Leno'nun top toplayan çocuğu itmesini rezillik olarak değerlendirip kendisine ikinic sarı kartı vermeyen hakeme de tepki gösterdi.