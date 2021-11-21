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Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

21.11.2021 11:36
Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Türk motor sporlarının en önemli genç yeteneklerinden biri olan Red Bull sporcusu Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu oldu.

Türk motor sporlarının en önemli genç yeteneklerinden biri olan Red Bull sporcusu Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu oldu. Endonezya'daki ilk yarışta 2. olan Toprak Razgatlıoğlu, hem kariyerinin ilk dünya superbike şampiyonluğuna ulaştı, hem de bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye'nin motor sporları alanında yetiştirdiği en yetenekli sporculardan biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Türk motor sporları tarihinin bugüne kadarki en büyük başarısına imza attı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olmayı başardı. Kariyerinin 4. Dünya Superbike Şampiyonası sezonunda fabrika takımı Pata Yamaha ile olağanüstü bir sezon geçiren yıldız sporcu, sezonun son yarışlarına Endonezya'da çıktı. Hafta sonunun ilk yarışında ikinci olan Toprak Razgatlıoğu, puanını 551'e çıkartarak hem kariyerinin ilk Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaştı, hem de bunu başaran ilk Türk sporcu unvanını elde etti.

Başarısını babasına adadı

Bu büyük başarıyı babasına adadığını belirten başarılı sporcu, "Şampiyon olarak Türk Bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek benim için paha biçilemez bir gurur ve mutluluk kaynağı. Sezon içinde birçok aksilik yaşadık ama hiç vazgeçmedik. Bu şampiyonluğu önce babama ve başta Kenan Sofuoğlu olmak üzere her zaman yanımda olan destekçilerime hediye ediyorum. Ne mutlu ki ülkeme dünya şampiyonu olarak dönüyorum" şeklinde konuştu.

Rea'nın altı sezonluk hakimiyetini bitirdi

2015-2020 yılları arasında üst üste 6 kez Dünya Superbike şampiyonu olan Jonathan Rea ile sezon içinde kıyasıya bir mücadele içerisine giren Toprak, son yarış öncesinde toplam 13 yarış kazandı, 29 kez ise podyumda yer aldı. En büyük rakibi Rea'yi geride bırakan Toprak, bu konu hakkında da "Rea büyük bir efsane ve bana çok şey öğretti. Ona çok şey borçluyum ve mücadele için teşekkür ederim" dedi.

Toprak'ın kariyer yolculuğu

5 yaşında motor üzerine çıkan Toprak Razgatlıoğlu, 16 yaşında İstanbul Park'ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu oldu. İspanya'da 2012'de yapılan Red Bull MotoGP Rookies Cup seçmelerini kazanarak, Türkiye'nin en genç şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, bu başarısından 3 yıl önce bir yarışta Kenan Sofuoğlu'nun dikkatini çekmeyi başarmıştı. Rookies Cup'taki başarılarının ardından Superstock 600'e özel olarak davet edildi. Türkiye'de Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonalarda da 2009, 2011 ve 2012'de şampiyonluk yaşadı.2014 yılında Red Bull sporcusu olan ve aynı yıl sezonun son yarışı Magny-Cours'da damalı bayrağı ilk sırada gören Toprak, 2015 yılında Avrupa Superstock 600 şampiyonluğuna ulaştı.

Toprak, 2018'de ise Superbike'a adım attı. İlk sezonunu bir tecrübe yılı olarak geçiren Toprak, asıl performansını ise 2019 sezonunda göstermeye başladı. Art arda gelen podyumların ardından nihayet favori pisti olan Magny-Cours'da 16. sıradan başladığı yarışı birincilikle bitirerek unutulmaz bir zafere imza attı. 2020 ise Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu olarak sezona başlayan Toprak'ın en iyi Superbike sezonu oldu. 15 yarışta 11 podyum yapan Toprak, 3 kez de podyumun zirvesine çıkıp sezonu dördüncü sırada tamamladı. Başarı basamaklarını adım adım tırmanan Toprak 2021 sezonunda ise WSBK şampiyonu olarak ülkesine döndü. - İSTANBUL

Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu
Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Redbull, Yamaha, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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