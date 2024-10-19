Toprak Razgatlıoğlu, ikinci kez Dünya Superbike şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, ikinci kez Dünya Superbike şampiyonu oldu

Geniş Video İzle

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yapılan 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

19.10.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek 12. ve son ayağının ilk yarışında şampiyonluğunu ilan etti. Toprak, ikinci kez zirveye oturdu.

WSBK'de sezonun 12. ve son etabı, 19-20 Ekim tarihlerinde İspanya'nın 4.423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Sezonun son ayağının ilk yarışında Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 2. sırada geçmeyi başardı ve şampiyonluğunu ilan etti.

ünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu'nun en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega yarışı kazansa da puan farkını 37'nin üstünde tutan Milli motosikletçi, yarın gerçekleştirilecek olan yarışların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğu garantiledi.

2. ŞAMPİYONLUĞU

WSBK'de Yamaha takımıyla 2021 sezonunda ilk şampiyonluğunu kazanan Toprak, 2024 sezonunda Rokit BMW takımıyla adını ikinci kez zirveye yazdırdı. Rokit BMW ise tarihinin ilk WSBK şampiyonluğunu Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte kazandı.

Toprak Razgatlıoğlu, ikinci kez Dünya Superbike şampiyonu oldu

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, ikinci kez Dünya Superbike şampiyonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • sudem meliss:
    Şansa kazandı fırlama 3 108 Yanıtla
    barış özcan:
    Dikkat et sana doğru fırlamasın 2 0
    Volkan beyhan:
    Ulan bir kerede taktir edin be. Çalışarak kazandı azimle kazandı 2 0
    Hasan Guzel:
    Sen de milyonlarcasının arasinda şansa kazanıp da doğdun. 2 0
    ismail akca:
    Laf konuştu bal kabağı 0 0
    Bu Kim:
    fto kes 0 0
  • Mehmet Aytekin:
    Türk ün gücünü herkes görecek 59 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    hile hurda 0 52 Yanıtla
    sudem meliss:
    aynen 0 0
  • Hazel Conine:
    Öz abim 10 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:42:51. #1.11#
SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu, ikinci kez Dünya Superbike şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.