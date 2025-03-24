Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım\'ın A Ligi\'ndeki muhtemel rakipleri

Torbalar belli oldu! UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, Macaristan'ı play-off'ta eleyerek A Ligi'ne yükseldi. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu.
A Milli Takım 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne 4. torbadan katılacak. İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle;
4. TORBA: Türkiye, Galler, Çekya, Yunanistan
3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç
2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan
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