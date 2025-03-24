Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika
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Spor

Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım\'ın A Ligi\'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, Macaristan'ı play-off'ta eleyerek A Ligi'ne yükseldi. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu. 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne 4. torbadan katılacak olan Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında Galler, Çekya ve Yunanistan bulunuyor.

24.03.2025 08:47
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Torbalar belli oldu! UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, Macaristan'ı play-off'ta eleyerek A Ligi'ne yükseldi. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu.

A Milli Takım 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne 4. torbadan katılacak. İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle;

4. TORBA: Türkiye, Galler, Çekya, Yunanistan

3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

1. TORBA: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa

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Son Dakika Spor Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Dracarys null:
    Bu haberi yapan torba olayını yanlış anlamış. Aynı torbadakiler rakip olmaz her torbadan rakip gelir. Seni editör yapanın... 51 1 Yanıtla
  • serhat ali:
    hiç gol atamadığımız dingiltere çıkar umarım... 7 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    tebrikler milli takım 6 0 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    ya hiçmi yapacağınız haber hakkında bilgi edinmezsiniz? 4 0 Yanıtla
  • Sedat Avcı:
    BUNLAR HİKAYE MAÇLAR ASIL DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI VAR ORAYI GEÇMEK LAZIM İSPANYA BULGARİSTAN GÜRCİSTAN VAR 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika
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