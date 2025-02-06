6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programları düzenleniyor.
Söz konusu anma programlarına siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişiler de katılırken; tören öncesi ortaya çıkan bir görüntü kısa sürede viral oldu.
Törenin başlamasına dakikalar kala ise salonda adeta soğuk rüzgarlar esti. Törenin yapılacağı salona gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Koç'la selamlaştı. Hacısomanoğlu ile Galatasaray Başkanı Özbek'in tokalaşmaması ise dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Törene damga vuran anlar! Ali Koç ile tokalaşan TFF Başkanı, Dursun Özbek'i görmezden geldi - Son Dakika
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