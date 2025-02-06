Törene damga vuran anlar! Ali Koç ile tokalaşan TFF Başkanı, Dursun Özbek'i görmezden geldi - Son Dakika
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Spor

Törene damga vuran anlar! Ali Koç ile tokalaşan TFF Başkanı, Dursun Özbek'i görmezden geldi

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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin anma töreninde ilginç bir olay yaşandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile selamlaştığı sırada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i görmezden geldi. Hacıosmanoğlu ve Özbek arasında gerçekleşmeyen tokalaşma, törene katılanların dikkatinden kaçmadı.

06.02.2025 15:18
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6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programları düzenleniyor.

Söz konusu anma programlarına siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişiler de katılırken; tören öncesi ortaya çıkan bir görüntü kısa sürede viral oldu.

ALİ KOÇ'UN ELİNİ SIKTI, DURSUN ÖZBEK'İ GÖRMEZDEN GELDİ

Törenin başlamasına dakikalar kala ise salonda adeta soğuk rüzgarlar esti. Törenin yapılacağı salona gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Koç'la selamlaştı. Hacısomanoğlu ile Galatasaray Başkanı Özbek'in tokalaşmaması ise dikkat çekti.

Törene damga vuran anlar! Ali Koç ile tokalaşan TFF Başkanı, Dursun Özbek\'i görmezden geldi

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Adıyaman, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Törene damga vuran anlar! Ali Koç ile tokalaşan TFF Başkanı, Dursun Özbek'i görmezden geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Vatan 06:
    O koltuğu boş bıraksalar futbolda bukadar kaos olmaz.Şampiyon Galatasaray 226 35 Yanıtla
  • Seko:
    tarafını belli etmiş yine Hacıosmanoğlu daha birkaç yıl önce Fenerbahçe ye demedigini bırakmayan Hacıosmanoğlu bugün fener in yanında insanoğlu 200 28 Yanıtla
  • Yasin Zandolu:
    İşte futbol federasyonu yola Ali Koç'un belgesi Galatasaray'ı bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar birlik olup Galatasaray'ı görmezden geliyor ...küfür butonuuuu 181 16 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Bahattin Eser, Koç değil Hacıosman Dursun'u görmemezlikten gelmiş. Sen okuduğunu bile anlamıyorsun, gsa karşı böyle rakip taraftar rakip yönetici oldukça gsnin şampiyon olmasına şaşmamalı. 175 4 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    Şikesaray bu zamana kadar yaptı yapacağını , Ali Koçu sevmem ama görmemezlikten gelmesi haklı . Fenerbahçe Şampiyon 4 160 Yanıtla
  • Kamil Kaz:
    Bu sebepten diyoruz ki Türkiye de Galatasaray'ım tek siz hepiniz. Biz Hepinizin hepinizin diyemedim ya la 131 30 Yanıtla
    Apple User:
    dedi hümmet ve dua ile takımın taraftarı 0 0
  • Talat Yelbuz:
    HACİOSMANOGLU KIM YA 40 MİLYON TARAFTARI OLAN DUNYA DEVI GALATASARAY BASKANINI GORMEYECEK, DURSUN BABA O A POSTAYI KOYDU. 143 12 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Dursun Özbek adam olsaydı tokalasirdi İbrahim başkan. 20 111 Yanıtla
    Fahri URHAN:
    Koç çok adam ya. İbram çok adam ya. 0 0
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