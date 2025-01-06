Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt - Son Dakika
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Spor

Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından Torreira hakkında konuşmuş ve Torreira'nın sahada adil olmadığını iddia etmişti.

06.01.2025 07:11
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi.

"EĞİTİMİNİ ALMIŞ GİBİ"

Acun Ilıcalı, Lucas Torreira için, "Açıkça ittirilen bir rakip var. biz de mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur da bu kadar olur mu? İyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi." ifadelerini kullandı.

TORREIRA'DAN BOMBA YANIT

Lucas Torreira, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Acun Ilıcalı'ya yanıt verdi. Lucas Torreira, Kadıköy'de 3-1 kazanılan maçın ardından yaşadıkları sevinci ve sarı kırmızılıların sahip olduğu yıldız sayısı eliyle işaret ettiği bir fotoğraf paylaştı. Torreira ayrıca, İbrahim Hatipoğlu'nun paylaştığı fotoğrafı alıntılayıp sarı kırmızı kalp emojisi ile paylaştı.

İşte o paylaşımlar;

Torreira\'dan Acun Ilıcalı\'ya olay yanıt

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Son Dakika Spor Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mahmut Kaya:
    Acun aglama 67 20 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    adalet fenere yapılınca adalet başka takımlara olunca haksızlık edep sen ne güzel şeysin siz başkanınızla beraber ülke futbolunu kaosa götürmeye ve başarısızlıklarınızı başkalarına mal etmeye çalışıyorsunuz ayıp ayıp 52 10 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray 3 yıldır kırmızı kart görmüyor diyor. Sivas maçında 10 kişi kalıp maç boyu üstünlük sağlayıp yendik haberi yok hiyarin 50 6 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Acun dingilinden bağımsız olarak yorum yapıyorum. Gerçekten geldiği sezondan beri torreira nin babası TFF başkanı olsa ancak bu kadar kollanırdi. kaç sezondur lehine verilmeyen sarı kartları uçarak kendini atarak muza basarak aldığı faulleri düşünürsek çok enteresan istatistik çıkar. 7 25 Yanıtla
  • Beykozlu:
    çim kadar boyu var kalkmış laf ebeliği yapıyor 5 18 Yanıtla
  • Mehmet Akif:
    Acun Mossad projesi, ülke futboluna getirilen ülkeyi karıştırmak için görevlendirildi. Adam keyfinden yıllardır 'Illuminati' t-shörtüyle program sunmadı, hep o piramid ve göz kıyafeti var patronları belli.. 5 2 Yanıtla
  • GreenXmen:
    haberciliktr çığır atladınız. Hep eksik haber,bu kaçıncı. hiç.mi yaptığınız haberi gözden geçirip bakmıyorsunuz. bu işi yapan kişiye editör mü deniyordu. otur sıfır 2 1 Yanıtla
  • Murat Arpacı:
    Acun efendi bak dikkatli dinle, tum futbol camiasinin koyun gibi gordugu Fenerbahce Taraftari senin ve baskaninin istifasini istiyor, ne federasyonu ve de hakemleri bu berbat futboldan sorumlu tutmuyor. Aslinda sana yazik oluyor 30 senede tum Turkiye’de kazandigin sevgi ve takdiri 3 ayda sildin. Degerli buyuk baskanin bile cekildi kosesine kendini resimden cikardi. Uyan artik, Son 3 sezonda ben hicbir Fenerbahce taraftarindan, yoneticisinden, spor adamindan “Fenerbahce Sampiyonluk haketti cunku lig toplaminda ve genelinde Galatasaraydan daha iyi takim kurdu ve daha iyi oynadi” diye bir demec duymadim. Buna sen de dahilsin. 0 0 Yanıtla
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