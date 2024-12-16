Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan arasındaki aşkın 'noktalandığı' iddia edildi. İkili birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı.
Uzun yıllardır yaşadıkları aşk ile kendilerinden söz ettiren Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın ayrıldığı iddia edildi. Çift için evlilik haberleri ortaya atılırken, ünlü isimler birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıktı. Torreira ile Özkan, birlikte oldukları fotoğrafları da hesaplarından kaldırdı.
Son Dakika › Spor › Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı - Son Dakika
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