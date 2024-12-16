Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı

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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan ayrıldı. İkili, birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı. Evlilik haberleri dahi çıkan çift, birlikte oldukları fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

16.12.2024 13:56  Güncelleme: 14:06
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Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan arasındaki aşkın 'noktalandığı' iddia edildi. İkili birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı.

TAKİPTEN ÇIKTILAR, FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Uzun yıllardır yaşadıkları aşk ile kendilerinden söz ettiren Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın ayrıldığı iddia edildi. Çift için evlilik haberleri ortaya atılırken, ünlü isimler birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıktı. Torreira ile Özkan, birlikte oldukları fotoğrafları da hesaplarından kaldırdı.

Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı

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Son Dakika Spor Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Sebahattin Yakar:
    adam tadını aldl ve blraktl 45 4 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    o kız, o yer bocusuna parası olmasa verirmiydi 24 3 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Bırakın yakamızı şampiyonluk yolundayız . 19 3 Yanıtla
  • Hakan Kurt:
    Adam herşeyin tadını aldı işi bitti kavat 15 4 Yanıtla
  • Murat Avci:
    çokda si.....de 18 1 Yanıtla
  • Olcay seçilir:
    Devrim boşa çıktıysa ben yürüyebilirim artık demekki 15 1 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY:
    devrim kasasını doldurdu demekki öyle bıraktı 14 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    ÇOKTA ŞEY... DE 13 0 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Çok önemliydi. Bilgilendirme için teşekkürler! 11 0 Yanıtla
  • Serkan Alkan null:
    yaww hepsi yalan ???? 3 6 Yanıtla
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