Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı

Spor

Genç adamın kahreden sonu! Her şeyi planlamış

Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan arasındaki aşkın 'noktalandığı' iddia edildi. İkili birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı.

TAKİPTEN ÇIKTILAR, FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Uzun yıllardır yaşadıkları aşk ile kendilerinden söz ettiren Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın ayrıldığı iddia edildi. Çift için evlilik haberleri ortaya atılırken, ünlü isimler birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıktı. Torreira ile Özkan, birlikte oldukları fotoğrafları da hesaplarından kaldırdı.