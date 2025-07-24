Torreira vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı

Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, bu kez saha dışında yaptığı bir hareketle gündeme geldi.
Geride kalan sezonda attığı goller ve yaptığı asistlerle adından söz ettiren yıldız futbolcu şimdi de vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı.
Galatasaray, Lucas Torreira'yı 3 sezon önce transfer etmişti. Uruguaylı futbolcu, oynadığı 3 sezonda da şampiyonluk yaşadı. Sarı kırmızılı takımın çifte kupayla kapattığı geçen sezon 48 maçta oynayıp 5 gol atmış, 7 de asist yapmıştı.
İşte Torreira'nın o dövmesi;
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