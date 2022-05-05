"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinde 2022 yılı ilk elemeleri 11-13 Mayıs'ta - Son Dakika

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" sosyal sorumluluk projesi, bu yıl 4. kez gerçekleştirilecek.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre ehliyet sahibi, 28 yaş ve altı gençleri otomobil sporlarına kazandırmayı hedefleyen projenin 1. grup elemeleri 241 katılımcı ile 11-13 Mayıs'ta düzenlenecek. TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak ilk elemelerin ardından belirlenecek 20 erkek ve 5 kadın katılımcı final elemelerinde yer almaya hak kazanacak.

Katılımcıların Fiat Egea yarış otomobilleri ile zamana karşı mücadele ettiği elemelerde ikinci grup, 30 Ağustos-2 Eylül'de yapılacak. Bu turda ise 25 kişi belirlenecek ve toplam 40 erkek 10 kadın aday, 29-30 Eylül'de iki günlük final elemelerine katılacak.

Eğitimler ve final elemeleri sonunda en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleri ile 3 yarışlık "2022 TOSFED Yıldızını Arıyor" serisinde yarışma imkanı bulacak. Bu 3 yarış sonunda ise kadınlar ve erkeklerde 2022 yılının yıldızları belirlenmiş olacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk 3 yılda bin 200'ü aşkın genç sürücüyü otomobil sporlarıyla tanıştırdığımız 'TOSFED Yıldızını Arıyor' projemize, yeni yetenekler keşfederek sporumuza kazandırmak hedefiyle bu yıl devam ediyoruz. Otomobil sporlarına ilginin giderek arttığı bu dönemde, kendine güvenen tüm gençlerimizi bu projemize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TOSFED Yıldızını Arıyor" ikinci grup elemelerinin kayıtları 2 Ağustos'ta sona erecek.

Proje için lisans ve kayıt işlemleri "www.tosfedyildiziniariyor.com" internet sitesi üzerinden yapılıyor.