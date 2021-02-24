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Tottenham rahat turladı

24.02.2021 22:06
Tottenham rahat turladı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda Tottenham Hotspur deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Wolfsberger'i 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda Tottenham Hotspur deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Wolfsberger'i 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk etti. Tottenham iki maç sonunda toplamda 8-1'lik skorla rakibini eledi. White Hart Lane'da oynanan karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Dele Alli, 50 ve 83'üncü dakikalarda Carlos Vinicius ile 73'üncü dakikada Gareth Bale kaydetti.


Kaynak: DHA
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