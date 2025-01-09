İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Tottenham, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti ve rakibinin 24 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Dev maçın çok konuşulan anlardan biri de Tottenhamlı minik bir taraftarın Van Dijk'a, "Van Dijk, en iyi defans oyuncularımız sakat. Tottenham'a gel" şeklinde bir talepte bulunması oldu.
Tottenham, sahadan 1-0 galip ayrılarak Anfield'daki rövanş öncesi avantaj sağladı. İkinci maç, 6 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.
Son Dakika › Spor › Tottenhamlı miniklerden beklenmedik talep - Son Dakika
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