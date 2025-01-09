Tottenhamlı miniklerden beklenmedik talep - Son Dakika
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Tottenhamlı miniklerden beklenmedik talep

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İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Tottenham, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rakibinin 24 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Maçın en dikkat çeken anlarından biri de Tottenhamlı miniklerin koridorda Liverpool'un ünlü savunmacısı Van Dijk'a "Tottenham'a gel, bizim iyi defansımız yok" talebinde bulunması oldu.

09.01.2025 11:41
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İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Tottenham, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti ve rakibinin 24 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

"EN İYİ DEFANS OYUNCULARIMIZ SAKAT, BİZE GEL"

Dev maçın çok konuşulan anlardan biri de Tottenhamlı minik bir taraftarın Van Dijk'a, "Van Dijk, en iyi defans oyuncularımız sakat. Tottenham'a gel" şeklinde bir talepte bulunması oldu.

İKİNCİ MAÇ 6 ŞUBAT'TA

Tottenham, sahadan 1-0 galip ayrılarak Anfield'daki rövanş öncesi avantaj sağladı. İkinci maç, 6 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

Tottenhamlı miniklerden beklenmedik talep

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Son Dakika Spor Tottenhamlı miniklerden beklenmedik talep - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Alparslan:
    çocukların vizyonu Ali koctan daha iyi:)) 24 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Van djk Barcelona gidecek 2 1 Yanıtla
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