Tour of Antalya 10-13 Şubat tarihlerinde koşulacak

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2022 takviminde yer alan ve 2.1 kategorisinde gerçekleştirilecek Tour of Antalya, 10-13 Şubat tarihlerinde dördüncü kez düzenlenecek.

Parkurlarının Antalya'nın simge noktalarından geçmesi ve doğal güzellikleri açısından önemli bir yere sahip olan Tour of Antalya powered by AKRA 2022'nin etap programı şöyle:

10 Şubat 2022: Antalya - Antalya11 Şubat 2022: Kemer - Antalya12 Şubat 2022: Aspendos - Termessos13 Şubat 2022: Side - AntalyaORGANİZASYONUN BU YILKİ TEMASI "İKLİM SORUNU"Her yıl belirlenen temalarıyla da fark yaratan Tour of Antalya'nın 2022 yılı teması ise iklim değişiklikleri ve etkileri ile mücadele için acilen harekete geçmek adına "İklim Sorunu" olarak belirlendi. Tour of Antalya powered by AKRA 2022'de, bu konuda bir farkındalık sürüşü de gerçekleştirilecek ve herkes bu konuda eyleme geçmeye çağrılacak. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yanı sıra ilçe belediyeleri ve Antalya merkezli kamu kurumlarının ve kuruluşların destek verdiği Tour of Antalya powered by AKRA, 2022 yılında da Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından, AKRA Hotels ana sponsorluğunda; Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Havalimanı ve Diana Travel'ın co-sponsorluğunda düzenlenecek.

Organizasyona katılacak takımlar ise kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Tour of Antalya powered by AKRA, Covid-19 salgını sebebiyle verilen bir yıllık aranın ardından bir kez daha Antalya'da üst düzey bisiklet heyecanı yaşanmasını sağlayacak.