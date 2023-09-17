Trabzon-Beşiktaş maçında taraflı tarafsız herkesi ayağa kaldıran an! Sezonun golü kaçtı

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kaparken Batista Mendy'nin kaçan golü çok konuşuldu.

MENDY'NİN FÜZESİ DİREKTE PATLADI

Mücadelenin 45+2. dakikasında Batista Mendy ceza sahası dışında önünde kalan topa çok sert bir vuruş yaptı. Direkte patlayan şut sonrası Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

POZSİYON BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan pozisyon için sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Taraflı tarafsız herkes "Sezonun golü olacaktı" ifadelerini kullandı.

Kaçan gol şöyle:

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports