Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kaparken Batista Mendy'nin kaçan golü çok konuşuldu.
Mücadelenin 45+2. dakikasında Batista Mendy ceza sahası dışında önünde kalan topa çok sert bir vuruş yaptı. Direkte patlayan şut sonrası Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.
Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan pozisyon için sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Taraflı tarafsız herkes "Sezonun golü olacaktı" ifadelerini kullandı.
Kaçan gol şöyle:
Son Dakika › Spor › Trabzon-Beşiktaş maçında taraflı tarafsız herkesi ayağa kaldıran an! Sezonun golü kaçtı - Son Dakika