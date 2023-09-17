Trabzon-Beşiktaş maçında taraflı tarafsız herkesi ayağa kaldıran an! Sezonun golü kaçtı - Son Dakika

Trabzon-Beşiktaş maçında taraflı tarafsız herkesi ayağa kaldıran an! Sezonun golü kaçtı

Trabzon-Beşiktaş maçında taraflı tarafsız herkesi ayağa kaldıran an! Sezonun golü kaçtı
Son Güncelleme: 17.09.2023 22:15

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-mavililerde yeni transfer Batista Mendy'nin, 45+2. dakikada ceza sahasından enfes şutu direkte patladı. Pozisyon taraflı tarafsız herkesi oldukça heyecanlandırırken, ''Sezonun golünü atacaktı'' yorumları yapıldı.

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kaparken Batista Mendy'nin kaçan golü çok konuşuldu.

MENDY'NİN FÜZESİ DİREKTE PATLADI

Mücadelenin 45+2. dakikasında Batista Mendy ceza sahası dışında önünde kalan topa çok sert bir vuruş yaptı. Direkte patlayan şut sonrası Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

POZSİYON BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan pozisyon için sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Taraflı tarafsız herkes "Sezonun golü olacaktı" ifadelerini kullandı.

Kaçan gol şöyle:

Trabzon-Beşiktaş maçında taraflı tarafsız herkesi ayağa kaldıran an! Sezonun golü kaçtı
Görüntü: beIN Sports
Trabzon-Beşiktaş maçında taraflı tarafsız herkesi ayağa kaldıran an! Sezonun golü kaçtı
Görüntü: beIN Sports
Trabzon-Beşiktaş maçında taraflı tarafsız herkesi ayağa kaldıran an! Sezonun golü kaçtı
Görüntü: beIN Sports
Trabzon-Beşiktaş maçında taraflı tarafsız herkesi ayağa kaldıran an! Sezonun golü kaçtı
Görüntü: beIN Sports
Trabzon-Beşiktaş maçında taraflı tarafsız herkesi ayağa kaldıran an! Sezonun golü kaçtı
Görüntü: beIN Sports
Trabzon-Beşiktaş maçında taraflı tarafsız herkesi ayağa kaldıran an! Sezonun golü kaçtı
Görüntü: beIN Sports

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon-Beşiktaş maçında taraflı tarafsız herkesi ayağa kaldıran an! Sezonun golü kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon-Beşiktaş maçında taraflı tarafsız herkesi ayağa kaldıran an! Sezonun golü kaçtı - Son Dakika
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