Trabzon bordo-maviye büründü - Son Dakika
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Trabzon bordo-maviye büründü

23.02.2022 11:58

- Trabzon bordo-maviye büründü Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa her geçen hafta bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'a, gönül veren bordo-mavili taraftarlar şehri süslemeye başladı Spor Toto Süper Lig'in bitimine 12.

- Trabzon bordo-maviye büründü

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa her geçen hafta bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'a, gönül veren bordo-mavili taraftarlar şehri süslemeye başladı

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in bitimine 12. hafta kala en yakın rakibine 14 puanlık fark atan ve şampiyonluğa her geçen hafta bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'a gönül veren bordo-mavili taraftarlar şehri süslemeye başladı. Trafik ışıklarındaki 'o sene, bu sene' görselleri ise yıllardır beklenen şampiyonluğun habercisi.

Spor Toto Süper Lig'de 63 puanla zirvede bulunan Trabzonspor'un, ligin bitimine 12 hafta kala en yakın rakibi Konyaspor'la arasında 14 puanlık bir fark bulunuyor. Her geçen hafta adım adım şampiyonluğa yaklaşan Trabzonspor'da, büyük bir coşku ve heyecan hakim. Müzesine en son 1983-84 sezonunda şampiyonluk kupasını getiren bordo-mavililer, büyük bir özlem ve hasretle beklediği şampiyonluk için gün sayıyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken, şehirde ise süslemeler başlamış durumda.

Bayraklar asıldı

Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Medical Park Stadyumu'nun etrafının yanı sıra şehrin caddeleri ve sokakları bordo-mavili bayraklarla süslendi. Stadyumun etrafına şehrin tarihine damga vurmuş isimler Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Eren Bülbül ve Kazım Koyuncu'nun resimleri de bordo-mavili renklerle birlikte asıldı.

Trafik ışıkları dikkat çekti

Süper Lig'de zirvenin tek sahibi olan Trabzonspor'da yaşanan coşku ve heyecan şehrin ışıklarına da yansıdı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın önerisi sonrasında Trabzon'da trafik ışıklarında görsel düzenlemesine gidildi. Şimdilik birkaç ışıkta başlanan uygulama ile 'O sene, bu sene" görselleri trafik ışıklarına yansıtıldı.

"Son maça kalmayacak"

Trabzonspor'un yıllardır şampiyonluğunu bekleyen taraftarlardan Berat Çat, "Büyük bir coşku ve heyecanla şampiyonluğun resmiyet kazanmasını bekliyoruz. En son 1983-84 sezonunu hayal bir şekilde hatırlıyorum. Uzun bir süre oldu. Hasretle bekliyoruz. 3-4 hafta sonra biz şampiyonluğumuzu ilan ederiz diye düşünüyorum. İstanbul'a, son maça kalmayacak" dedi.

"Silah atılmadan bize yakışır kutlama yapmalıyız"

Bordo-mavili taraftarlardan Hasan Boğuşlu ise, "7'den 70'e şampiyonluğa inanmış durumdayız. Kendime ve aileme forma almaya geldim. Artık trafik lambalarında bile şampiyonluk kutlanıyor. Her tarafın bordo-mavi olması normal çünkü yıllardır bekleniyor. Halkta biliyorsunuz çok büyük heyecan ve farklı duygular var. Trabzonspor'u destekliyoruz ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Kutlamalarımızı ve sevinçlerimizi saygı ve sevgi içerisinde, kimseye rahatsızlık vermeden kutlayacağız. Silah atılmadan, bize yakışır biçimde heyecanımızı yaşamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kayserispor maçında tribünler dolu

Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının biletleri ise tamamen tükenmiş durumda. Bordo-mavili taraftarlar şampiyonluk yolunda takımlarına büyük bir destek vermeye devam ediyor.

Trabzon bordo-maviye büründü
Trabzon bordo-maviye büründü
Trabzon bordo-maviye büründü
Trabzon bordo-maviye büründü
Trabzon bordo-maviye büründü
Trabzon bordo-maviye büründü
Trabzon bordo-maviye büründü
Trabzon bordo-maviye büründü
Trabzon bordo-maviye büründü

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Süper Lig'de 26. haftaya penaltılar damga vurdu Süper Lig'de 26. haftaya penaltılar damga vurdu SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Konyaspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzon bordo-maviye büründü - Son Dakika


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