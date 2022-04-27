Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor

27.04.2022 16:00
Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor

Trabzon'da şehrin işlek caddelerine yerleştirilen spor temalı otobüs durakları Trabzon halkı tarafından yoğun ilgi gördü.

Trabzon'da şehrin işlek caddelerine yerleştirilen spor temalı otobüs durakları Trabzon halkı tarafından yoğun ilgi gördü.

'Uğurcan Çakırlı Futbol Kalesi, Yedek Kulübesi, Tenis, Basketbol, Atletizm, Busenaz Sürmenelili Boks ve Engelsiz Masa Tenisi' konseptlerinde oluşturulan duraklar, görenleri hayran bırakırken, bir ilki hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşirli Tenis Kompleksi, Akyazı Stadı, Hayri Gür Spor Salonu, Söğütlü ve Yomra Atletizm Stadyumu, Haluk Ulusoy Tesisleri ile Atapark'a konulan spor temalı otobüs durakları, sosyal medyada da gündem oldu.

Şehrin işlek noktalarına yerleştirilen spor temalı otobüs duraklarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, spora ve sporcuya özel önem verdiklerini belirterek, "Trabzon'u en iyi tarif eden tanımlamalardan biri, 'Spor Şehri Trabzon' tanımlamasıdır. Biz de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimize yakışır projeleri hayata geçirme noktasında gayret gösteriyoruz. Çocukların yetenekli oldukları alanların belirlenmesinde çok önemli rol oynayacak Sporda Performans ve Yetenek Merkezimiz yükseliyor. Yine önemli projelerimiz arasında yer alan Su Sporları Merkezi'nin de Trabzon'a ayrı bir hava katacağına inanıyoruz. Türkiye'de spor temalı ilk millet bahçesine buz pateni ve kaykay pisti dokunuşlarımız oldu. Amatör spor kulüplerine destek verirken, bireysel sporcularımızı şehirde tutmak adına da tüm şatlarımızı zorluyoruz" dedi.

Çocukların ve gençlerin rahat spor yapabilmeleri için tüm şartları zorladıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Bu kapsamda projelerimiz arasında yer alan spor temalı otobüs duraklarımız, şehrimizi süslemeye başladı. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik edeceğine de inandığımız duraklarımız, ekiplerimiz tarafından şehrin işlek caddelerine ve sokaklarına yerleştiriliyor. Gerek vatandaşlarımızdan gerek sosyal medyadan konuyla ilgili çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Duraklarımızın bu denli beğenilmesi bizleri de fazlasıyla memnun etti. Spor şehri Trabzon'umuza yakışır projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Spor temalı otobüs duraklarının yerleştirildiği bölgelerde bulunan vatandaşlar, incelemelerde bulunan Başkan Zorluoğlu'na beğenilerini dile getirdiler. - TRABZON

Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor
Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor
Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor
Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor
Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor
Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor
Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor
Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor
Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor
Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor
Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor

YORUMLAR
500
Çin'de fillerin üç boyutlu görüntüleri ilgi çekiyor Çin'de fillerin üç boyutlu görüntüleri ilgi çekiyor Trabzon'da lise öğrencileri 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına dikkati çekti Trabzon'da lise öğrencileri 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına dikkati çekti

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:30:12. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement