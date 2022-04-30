Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk anı - Son Dakika
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Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk anı

30.04.2022 23:46

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarı şampiyonluğu meydanlarda kutluyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarı şampiyonluğu meydanlarda kutluyor.

Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi'nde Fraport TAV Antalyaspor maçını dev ekranlardan izleyen Trabzonspor taraftarları, bitiş düdüğüyle büyük mutluluk

yaşadı.

Alanlarda toplanan on binlerce taraftar, 2-2 sona eren karşılaşmanın bitişinin ardından büyük bir coşku yaşadı, bazı taraftarlar mutluluk gözyaşı döktü. Birçok taraftar çocuklarını omuzlarında taşıyarak kutlamalara katıldı. Alanlarda çok sayıda meşale yakılırken müzikler eşliğinde coşkulu anlar yaşandı.

Çok sayıda taraftar, sokakları trafiğe kapatarak kutlamalara katıldı. Kentin birçok caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Karşılaşmanın tamamlanması ve Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.

Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk anı
Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk anı
Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk anı
Trabzon Kent Meydanı'nda şampiyonluk anı

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Hüseyin Avni Aker Stadı, Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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