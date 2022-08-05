Trabzon spor haberleri | Trabzonspor Enis Destan'ı Polonya ekibine kiraladı - Son Dakika
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Trabzon spor haberleri | Trabzonspor Enis Destan'ı Polonya ekibine kiraladı

05.08.2022 14:18
Trabzon spor haberleri | Trabzonspor Enis Destan'ı Polonya ekibine kiraladı

Trabzon haberine göre Trabzonspor'un genç oyuncularından Enis Destan, Polonya'nın Warta Poznan takımına 1 yıllığına transfer oldu.

Trabzonspor'un genç oyuncularından Enis Destan, Polonya'nın Warta Poznan takımına 1 yıllığına transfer oldu.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Altınordu FK'dan kadrosuna kattığı Enis Destan'ın Warta Poznan takımına transferi konusunda anlaşma sağladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 75 bin Euro karşılığında kiralanan genç oyuncu 1 yıl süreyle Polonya ekibinin formasını giyecek.Altınordu FK altyapısında yetişen 20 yaşındaki genç santrfor, kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı Trabzonspor'da transfer olduğu dönemden bu yana forma şansı bulamamıştı.


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Kaynak: DHA

Enis Destan, Trabzonspor, Altınordu, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon spor haberleri | Trabzonspor Enis Destan'ı Polonya ekibine kiraladı - Son Dakika

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