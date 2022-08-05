Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Altınordu FK'dan kadrosuna kattığı Enis Destan'ın Warta Poznan takımına transferi konusunda anlaşma sağladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 75 bin Euro karşılığında kiralanan genç oyuncu 1 yıl süreyle Polonya ekibinin formasını giyecek.Altınordu FK altyapısında yetişen 20 yaşındaki genç santrfor, kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı Trabzonspor'da transfer olduğu dönemden bu yana forma şansı bulamamıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Trabzon spor haberleri | Trabzonspor Enis Destan'ı Polonya ekibine kiraladı - Son Dakika

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