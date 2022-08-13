Trabzon spor haberleri... Trabzonspor'un Kopenhag maçı programı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon spor haberleri... Trabzonspor'un Kopenhag maçı programı belli oldu

13.08.2022 21:57
Trabzon spor haberleri... Trabzonspor'un Kopenhag maçı programı belli oldu

Trabzon haberleri: Trabzonspor'un, 16 Ağustos Salı günü Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maç programı belli oldu.

Trabzonspor'un, 16 Ağustos Salı günü Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maç programı belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"15 Ağustos Pazartesi günü TSİ 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'dan Kopenhag'a gidecek olan kafilemiz aynı gün yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) Parken Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek."

Öte yandan açıklamada, antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius'un yerel saatle 19.30'da (TSİ 20.30) basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı da kaydedildi.

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Danimarka'dan döndü Trabzonspor, Danimarka'dan döndü Kopenhag – Trabzonspor maçının ardından - Abdullah Avcı Kopenhag – Trabzonspor maçının ardından - Abdullah Avcı Trabzonspor: 2-1 Trabzonspor: 2-1
Kaynak: AA

Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon spor haberleri... Trabzonspor'un Kopenhag maçı programı belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
21:05 Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Türkiye sınırını geçip ülkelerine bidon bidon yağ taşıyorlar
20:26 Taliban yönetimi, Türkiye'de bulunan Afgan mülteciler için heyet gönderiyor
20:13 Hindistan'da sevgilisine olan aşkını kanıtlamak isteyen genç kız, AİDS'li erkek arkadaşının kanını kendisine enjekte etti
19:57 Elon Musk'tan futbol dünyasının gündemine oturan paylaşım: Manchester'ı satın alıyorum
19:50 Müjdeyi Bakan Dönmez verdi! Abdülhamid Han ilk sondajına başladı
19:28 CHP'li eski başkan Vefa Salman'ın "Genel Cumhurbaşkanımız" gafı Kılıçdaroğlu'nu bile güldürdü
19:13 Yalova'ya konuşma yapmaya giden Kılıçdaroğlu'na pankartlı protesto! Partililer tarafından apar topar indirildi
18:59 Yürek yakan ölüm! Ailesine "ölüme gidiyorum" diyen gencin cansız bedeni bulundu
18:58 Hindistan'da korku dolu anlar! Nehirden fırlayan timsah yakaladığı adamı canlı canlı yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 22:24:20. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon spor haberleri... Trabzonspor'un Kopenhag maçı programı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement