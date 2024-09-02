Trabzon'un başına mı geçiyor? Tecrübeli hocaya yol üstünde mikrofon uzattılar - Son Dakika
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Spor

Trabzon'un başına mı geçiyor? Tecrübeli hocaya yol üstünde mikrofon uzattılar

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından başkan Ertuğrul Doğan'ın, bordo-mavililerin efsane ismi Şenol Güneş ile görüşeceği belirtildi. Şu anda İstanbul'a giden Şenol Güneş'e yol üzerinde ''Hocam hayırlı olsun diyelim mi?'' şeklinde bir soru yöneltildi. Güneş soruya ''İstanbul'a gidiyoruz, dur bakalım'' cevabını verdi.

02.09.2024 11:28  Güncelleme: 11:42
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile görüşecek. Güneş, bordo-mavililerle ilgili gelen soruya cevap verdi.

EN CİDDİ ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken, Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'un efsane ismi Şenol Güneş ile görüşeceği ortaya çıktı. Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş'in bugün bir araya gelecek. Daha önce Fatih Tekke ile görüşen Ertuğrul Doğan'ın Şenol Güneş ile yapacağı görüşmede anlaşma sağlanması bekleniyor.

"İSTANBUL'A GİDİYORUZ"

Öte yandan Şenol Güneş'in yol üzerinde, "Hocam hayırlı olsun diyelim mi?" şeklinde gelen soruya " İstanbul'a gidiyoruz, dur bakalım" yanıtını verdi.

Trabzon\'un başına mı geçiyor? Tecrübeli hocaya yol üstünde mikrofon uzattılar

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Son Dakika Spor Trabzon'un başına mı geçiyor? Tecrübeli hocaya yol üstünde mikrofon uzattılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: Beşiktaş trabzonspora 5 atarak şenol hocaya hosgeldin yapacak ilk kutlama bizden 1 2 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Stadın ismini Papara Park değil Şenol Güneş Stadyumu olarak değiştirin bakayım :) 2 0 Yanıtla

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