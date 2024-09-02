Trabzon\'un başına mı geçiyor? Tecrübeli hocaya yol üstünde mikrofon uzattılar

Spor

Icardi\'nin ne kadar sahalardan uzak kalacağı belli oldu

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

Galatasaray\'da deprem! Yıldız futbolcu hesabında tek bir fotoğraf bile bırakmadı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile görüşecek. Güneş, bordo-mavililerle ilgili gelen soruya cevap verdi.

EN CİDDİ ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken, Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'un efsane ismi Şenol Güneş ile görüşeceği ortaya çıktı. Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş'in bugün bir araya gelecek. Daha önce Fatih Tekke ile görüşen Ertuğrul Doğan'ın Şenol Güneş ile yapacağı görüşmede anlaşma sağlanması bekleniyor.

"İSTANBUL'A GİDİYORUZ"

Öte yandan Şenol Güneş'in yol üzerinde, "Hocam hayırlı olsun diyelim mi?" şeklinde gelen soruya " İstanbul'a gidiyoruz, dur bakalım" yanıtını verdi.