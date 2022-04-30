Trabzonspor, 7. şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika
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Trabzonspor, 7. şampiyonluğuna ulaştı

30.04.2022 22:55
Trabzonspor, 7. şampiyonluğuna ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, lig tarihinde 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, lig tarihinde 7. şampiyonluğuna ulaştı.

En son lig şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda elde eden Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin zirvesinde yer alarak 37 sezon sonra şampiyonluk hasretine son verdi.

Geçen sezon ligin 8. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından göreve gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi, ikinci sezonunda şampiyonluk yaşadı.

7 şampiyonlukta yerli isimlerle

Trabzonspor, 7 şampiyonluğunu da yerli isimlerle elde etti.

Bordo-mavili takım, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonunda ise Özkan Sümer, döneminde mutlu sona ulaştı.

Trabzon dışından ilk isim

Trabzonspor'a 37 sezon sonra şampiyonluk sevinci yaşatan Abdullah Avcı, Trabzon dışından ilk kez bordo-mavili takıma bu başarıyı elde ettiren teknik adam oldu.

Daha önce Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile olmak üzere 6 şampiyonluk yaşayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğunu şehir dışından bir isimle yakaladı.

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Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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