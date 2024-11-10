Trabzonspor'a Çaykur Rizespor deplasmanında şok - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'a Çaykur Rizespor deplasmanında şok

Trabzonspor\'a Çaykur Rizespor deplasmanında şok

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla bordo mavili takım, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

10.11.2024 08:27
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Rizespor 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Amir Hadziahmetovic, David Akintola ve Ibrahim Olawoyin kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise Edin Visca'dan geldi. Bu sonuçla Rizespor puanını 13'e çıkarırken, Trabzonspor 12 puanda kaldı.

Trabzonspor'a Çaykur Rizespor deplasmanında şok

TRABZONSPOR'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Bu sezon 3. mağlubiyetini alan Trabzonspor ligde oynadığı son 3 maçta yenildi. Bordo mavili takım bu süreçte Göztepe, Fenerbahçe ve Rizespor'a boyun eğdi. Şenol Güneş'in takımı bu sezon sadece iki maçta galip geldi. İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

Trabzonspor'a Çaykur Rizespor deplasmanında şok

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Rizespor bu sonuçla puanını 13'e çıkardı. Trabzonspor ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Eyüpspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Adana Demirspor ile oynayacak.

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Şenol Güneş, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'a Çaykur Rizespor deplasmanında şok - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emin Erol:
    beter olsunlar daha beter olun inşallah hainler cumhuriyet ve Atatürk düşmanları 0 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    trabzonun hakki yeniyor yazik oldu gene allah elbet hesabini soracaktir 0 0 Yanıtla
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