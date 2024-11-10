Trabzonspor\'a Çaykur Rizespor deplasmanında şok

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Rizespor 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Amir Hadziahmetovic, David Akintola ve Ibrahim Olawoyin kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise Edin Visca'dan geldi. Bu sonuçla Rizespor puanını 13'e çıkarırken, Trabzonspor 12 puanda kaldı.

TRABZONSPOR'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Bu sezon 3. mağlubiyetini alan Trabzonspor ligde oynadığı son 3 maçta yenildi. Bordo mavili takım bu süreçte Göztepe, Fenerbahçe ve Rizespor'a boyun eğdi. Şenol Güneş'in takımı bu sezon sadece iki maçta galip geldi. İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor, son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Rizespor bu sonuçla puanını 13'e çıkardı. Trabzonspor ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Eyüpspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Adana Demirspor ile oynayacak.