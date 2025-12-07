Trabzonspor\'a Rayyan Baniya\'dan kötü haber

Süper Lig devi Trabzonspor, Göztepe ile oynayacağı maç öncesi milli stoperi Rayyan Baniya'dan gelen haberle yıkıldı.
Bordo-mavililerde forma giyen 26 yaşındaki deneyimli oyuncu Rayyan Baniya, sol kaval kemiğinden geçirdiği operasyon geçirdi ancak yıldız isimden kötü haber geldi. Yapılan açıklamaya göre; Ameliyat edilen Baniya'ya stres kırığı tanısı konuldu. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, Baniya'nın bir bir mucize olmaması durumunda sezonu kapattığı belirtildi.
Bu sezon Trabzonspor formasını 6 maçta giyen 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı. Baniya'nın kulübü ile sözleşmesi 2027 yılına dek devam ediyor.
