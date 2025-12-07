Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber - Son Dakika
Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber

Trabzonspor\'a Rayyan Baniya\'dan kötü haber
07.12.2025 19:02
Trabzonspor'da forma giyen milli oyuncu Rayyan Baniya'ya sol kaval kemiği stres kırığı tanısıyla operasyon uygulandı. Deneyimli oyuncunun, çok büyük bir mucize olmazsa sezonu kapattığı belirtildi.

Süper Lig devi Trabzonspor, Göztepe ile oynayacağı maç öncesi milli stoperi Rayyan Baniya'dan gelen haberle yıkıldı.

RAYYAN BANIYA SEZONU KAPATTI

Bordo-mavililerde forma giyen 26 yaşındaki deneyimli oyuncu Rayyan Baniya, sol kaval kemiğinden geçirdiği operasyon geçirdi ancak yıldız isimden kötü haber geldi. Yapılan açıklamaya göre; Ameliyat edilen Baniya'ya stres kırığı tanısı konuldu. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, Baniya'nın bir bir mucize olmaması durumunda sezonu kapattığı belirtildi.

Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasını 6 maçta giyen 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı. Baniya'nın kulübü ile sözleşmesi 2027 yılına dek devam ediyor.

Trabzonspor, Operasyon, Futbol, Stres, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.