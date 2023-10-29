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Daha yeni iyileşmişti! Takımın yıldızı, maça dakikalar kala ısınırken sakatlandı - Son Dakika

Daha yeni iyileşmişti! Takımın yıldızı, maça dakikalar kala ısınırken sakatlandı

Son Güncelleme: 29.10.2023 16:31

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Trezeguet, Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınırken sakatlandı. Isınma sırasında ağrı hisseden Trezeguet, ilk 11'den çıkarıldı. Daha önce sakatlığını atlatan ve maça ilk 11'de başlayacağı duyurulan Trezeguet'in yerine Fountas dahil edildi.

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giyen yıldız futbolcu Trezeguet, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınma esnasında ağrı hissetmesinin ardından ilk 11'den çıkartıldı.

ISINIRKEN SAKATLANDI

Bordo-mavililerde sakatlığını yeni atlatan Trezeguet'in maça 11'de başlayacağı açıklandı. Ancak Mısırlı yıldız, ısınma esnasında ağrı hissetti. Bu gelişmenin ardından Trezeguet'in yerine Fountas 11'e dahil edildi.

İşte Trabzonspor'un o paylaşımı;

Trabzonspor'a şok! Takımın yıldızı, maça dakikalar kala ısınırken sakatlandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daha yeni iyileşmişti! Takımın yıldızı, maça dakikalar kala ısınırken sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Daha yeni iyileşmişti! Takımın yıldızı, maça dakikalar kala ısınırken sakatlandı - Son Dakika
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