Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giyen yıldız futbolcu Trezeguet, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınma esnasında ağrı hissetmesinin ardından ilk 11'den çıkartıldı.
Bordo-mavililerde sakatlığını yeni atlatan Trezeguet'in maça 11'de başlayacağı açıklandı. Ancak Mısırlı yıldız, ısınma esnasında ağrı hissetti. Bu gelişmenin ardından Trezeguet'in yerine Fountas 11'e dahil edildi.
İşte Trabzonspor'un o paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Daha yeni iyileşmişti! Takımın yıldızı, maça dakikalar kala ısınırken sakatlandı - Son Dakika