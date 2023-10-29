Daha yeni iyileşmişti! Takımın yıldızı, maça dakikalar kala ısınırken sakatlandı

Tevrat\'tan alıntı yaparak çoluk çocuk için katliam emri verdi

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da forma giyen yıldız futbolcu Trezeguet, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınma esnasında ağrı hissetmesinin ardından ilk 11'den çıkartıldı.

ISINIRKEN SAKATLANDI

Bordo-mavililerde sakatlığını yeni atlatan Trezeguet'in maça 11'de başlayacağı açıklandı. Ancak Mısırlı yıldız, ısınma esnasında ağrı hissetti. Bu gelişmenin ardından Trezeguet'in yerine Fountas 11'e dahil edildi.

İşte Trabzonspor'un o paylaşımı;