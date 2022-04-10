Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği - Son Dakika
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Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği

10.04.2022 02:21
Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği

SPOR Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, havalimanında bordo mavili taraftarlarca karşılandı.

SPOR Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, havalimanında bordo mavili taraftarlarca karşılandı. Tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarına moral verdi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, maçın ardından uçakla saat 01.30'da Trabzon'a döndü. Kente gelen bordo mavili takımı, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı. Meşaleler yakarak, tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, lider konumdaki takımlarına, moral verdi. Taraftarların desteği altında takım otobüsüne binen futbolcular, daha sonra havalimanından ayrıldı.


Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği
Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği
Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği
Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği
Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği
YORUMLAR
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Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği - Son Dakika


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