Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden - Son Dakika
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Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden

Trabzonspor\'a üst üste 2 penaltı birden

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ikinci yarısında VAR uyarılarının ardından 2 penaltı kazandı ve bunları Simon Banza ile gole çevirerek 2-1 öne geçti.

03.11.2024 20:50
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Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında VAR uyarıları sonrasında iki penaltı birden kazandı.

İLK PENALTI

Maçın 52. dakikasında Okay Yokuşlu ile Alexander Djiku arasındaki pozisyon sonrası Trabzonspor penaltı kazandı. Köşe vuruşunda Okay Yokuşlu'nun ceza alanı içinde çektiği şuta müdahale etmek isteyen Djiku, rakibini düşürdü.Pozisyonun ardından oyuna sağlık ekipleri dahil oldu ve iki oyuncuya da tedavi yapıldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe'de Alexander Djiku pozisyonun ardından sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. 59. dakikada topun başına geçen Simon Banza durumu 1-1'e getirdi.

İşte o pozisyon;

Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

BİR PENALTI KARARI DAHA

Maçın 60. dakikasında ceza alanında topla buluşan Simon Banza, Çağlar Söyüncü ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 64. dakikada Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemeye davet etti ve pozisyonu inceleyen Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Simon Banza 67. dakikada durumu 2-1'e getirdi.

Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • V. A.:
    Şikesaray ve ts şikeye dewam.. 21 18 Yanıtla
  • Fatih Yıldız:
    Fener ağlama fener ağlama 15 22 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Doğru Karar Çağlar söyüncü amatör futbolcu dingil 7 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    acunun maç öncesi konuşması işe yaramadı 9 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Malum yapı iş başında 10 3 Yanıtla
  • Çuvaldız:
    Galatasaraylıyım fener hak ederek galip geldi, Yalandan ts 2 penaltı kazandı fenerin bariz 1 penaltısı verilmedi 6 1 Yanıtla
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