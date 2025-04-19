Trabzonspor, Adana Demirspor\'u 1-0 mağlup etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan taraf bordo-mavililer oldu.
Konuk ekip Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Tim Jabol Folcarelli, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Karadeniz ekibinde sakatlanan Folcarelli yerine 34. dakikada Ozan Tufan oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısının büyük bir bölümü golsüz eşitlikle geçilirken skordaki denge 45'te bozuldu. Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza, takımını öne geçirdi, devreye bordo-mavili ekip önde girdi. Banza, bu golle birlikte Süper Lig'de 18 gole ulaştı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da skor üretemezken mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti. Bordo-mavililer, Adana Demirspor maçıyla birlikte bu sezon ligde ikinci deplasman galibiyetini elde etti. Trabzonspor, daha önce yine Fatih Tekke yönetiminde Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.
Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini elde eden Trabzonspor, ligde 42 puana yükseldi. Ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Adana Demirspor, -2 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, ligin bir sonraki haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekip, hafta arasında ise perşembe günü Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Adana Demirspor ise ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek.
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